В нучката на Робърт Ф. Кенеди беше открита мъртва в семейното имение в Порт Хианис, Масачузетс. Внучката на политическата икона на САЩ от 20 век Робърт Ф. Кенеди е починала вследствие на свръхдоза в семейното имение в Порт Хианис, Масачузетс, съобщи вчера вестник "Ню Йорк Таймс".

Според медиите, позовавайки се на източници, жертвата е била идентифицирана като С. Кенеди Хил, на 22 години. Тя е дъщеря на Кортни Кенеди Хил. Живеела е в имението, заедно с баба си Етел Кенеди. Екипи на спешна помощ са били извикани на място вчера вечерта.

Saoirse Kennedy Hill, the granddaughter of the late Robert F. Kennedy, was found dead Thursday afternoon at the Kennedy Compound, according to a law enforcement source and people close to the family. https://t.co/Q6g8yRlqLh