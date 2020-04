Откриха тялото на правнука на Робърт Кенеди

Т ялото на Гидиън Макин, правнукът на американския сенатор Робърт Кенеди (1925-1968), е открито от водолази в сряда в залива Чесапийк, съобщи CNN.

8-годишният Гидиън изчезна заедно с майка си, 41-годишната Мейв Кенеди Таунсенд Макин, на 2 април. Според The Washington Post, Мейв и Гидиън се качили на кану, за да хванат топка, която паднала във водата, докато играли в двора на къщата им на плажа. Вятърът понесъл плавателния съд в открития залив, далеч от брега, и те не успели да се върнат.

Нова трагедия във фамилията Кенеди

Обърнато кану е открито на 3 април вечерта на няколко километра от мястото, където е видяно за последно. На 4 април USA Today съобщи, че търсенето на изчезналите е прекратено и те са обявени за мъртви. На 6 април полицията откри тялото на Мейв Кенеди край бреговете на залива Чесапийк.

Divers found the body of 8-year-old Gideon McKean, a great-grandson of Robert F. Kennedy, police say. McKean and his mother, whose body was recovered Monday, were last seen last Thursday evening. https://t.co/DpgFMQPGln pic.twitter.com/wbctnBBhb5