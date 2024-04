Отбелязваме Световния ден на здравето

Н а 7 април отбелязваме Световен ден на здравето и професионален празник на всички, които работят в областта на хуманната медицина.

Празникът се отбелязва от 1948 г. по инициатива на Световната здравна организация, а в България се чества и като Ден на здравния работник от 1964 година.

Celebrate World Health Day 2024 with us! Embracing 'My health, my right,' we advocate for equitable health access and resources for everyone. Together, let's build a healthier future. pic.twitter.com/JkpRU2Hstf