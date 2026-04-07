Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?

На великденски обяд в Белия дом президентът Тръмп реши да забавлява присъстващите, като унижи своя "подгласник"

7 април 2026, 12:17
Н а обяд по случай Великден в Белия дом президентът Доналд Тръмп реши да забавлява присъстващите, като публично постави в неудобно положение своя вицепрезидент Джей Ди Ванс. Това пише в свой анализ The New York Times.

Тръмп поиска актуална информация за преговорите за мир с Иран от вицепрезидента Джей Ди Ванс. "Как вървят нещата?", попита Тръмп, според видеозапис от събитието, който Белият дом изглежда е публикувал случайно онлайн.

"Вървят добре, сър", отговори Ванс от аудиторията. Тръмп прекъсна останалата част от отговора му.

"Мислиш ли, че ще се случи?", попита президентът, визирайки успешен край на войната.

"Ъм", отговори вицепрезидентът. "Ще ви информираме."

След това Тръмп произнесе шегата си: "Така че, ако не се случи, ще обвиня Джей Ди Ванс", каза той, предизвиквайки смях. "Ако се случи, ще си приписвам пълна заслуга."

Дали Ванс все още не разбира, че шегата е за негова сметка? Интересното не е, че той продължава да се поставя в унизителни позиции, а че все по-малко получава в замяна с всеки следващ път. С отслабването на политическите му перспективи душата му се е превърнала в обезценяващ се актив.

Отново и отново през последните години г-н Ванс е сключвал политически "сделки с дявола", първо, за да получи място в Сената, а след това, за да стане вицепрезидент на Тръмп. Той е възприел антиимиграционни позиции, които преди е наричал "отвратителни", както и други по-тъмни елементи от движението "MAGA", с надеждата да се позиционира като негов следващ лидер.

Това, което някога можеше да бъде спокойно движение към номинацията за президент на Републиканската партия през 2028 г., сега прилича повече на преминаване през Ормузкия проток. Ванс преживява версия на болката, изпитвана от други амбициозни републиканци, които са се обвързали с Тръмп, само за да бъдат използвани и (в крайна сметка) изхвърлени от него.

Етнонационалистическата десница, към която се е привързал Ванс, сега изглежда отслабва както в САЩ, така и в чужбина. Войната в Иран е разкрила разрив в движението "MAGA", отчуждавайки онези, които са вярвали на обещанието на Тръмп "няма да започвам война", а след това са наблюдавали как президентът на "Америка на първо място" бомбардира Йемен, Сомалия, Сирия, Нигерия, Ирак и Венецуела, като същевременно заплашва Куба и Гренландия.

Ванс се е превърнал в един от водещите гласове на политиката "Америка на първо място", той заяви през 2024 г., че война с Иран "в никакъв случай" не е в национален интерес. След това Тръмп го е поставил в ситуацията да се справя с тази война.

Проучванията показват, че общественото одобрение за Ванс е почти толкова ниско, колкото и за неговия шеф, като в момента това са най-лошите показатели за мандата им. Статутът на вицепрезидента като предполагаем наследник на движението "MAGA" отслабва, както показва последното проучване на конференцията за консервативно политическо действие. Държавният секретар Марко Рубио се е изкачил до 35 процента от 3 процента миналата година, докато Ванс, макар и все още водещ, е спаднал до 53 процента от 61 процента миналата година.

Ванс реагира както винаги, когато амбицията го повика: той се поставя в унизителни ситуации.

Вицепрезидентът е планиран да посети Унгария във вторник, за да участва в кампания в подкрепа на авторитарния лидер на страната Виктор Орбан, кремълски съюзник и бял националист, който заявява, че европейците "не искат да се превръщат в народи от смесени раси".

Не е ясно доколко Орбан би имал полза от посещението. След 16 години на власт неговата партия изостава в проучванията въпреки "пълната и безусловна подкрепа" на Тръмп на изборите следващата неделя, посещение на Марко Рубио през февруари и предполагаемо предложение от Русия да укрепи позициите му чрез инсцениран опит за убийство.

Ванс може да се надява, че посещението ще отклони вниманието от проблемите му с Иран и ще повиши отслабващите му позиции в движението "MAGA". Поддръжниците на Тръмп възхваляват Орбан, чиято партия пренаписа конституцията на Унгария, за да създаде "нелиберална демокрация" и постоянно влиза в конфликти с Европейския съюз заради антиимиграционните си политики.

За обикновен демократичен лидер кампания в подкрепа на Орбан би изисквала известна политическа сдържаност. Но Ванс не е обикновен демократичен лидер.

Той е вицепрезидент на човек, когото някога е наричал "културен хероин" и от когото се е страхувал, че може да бъде "Америка на Хитлер". Той се е превърнал от публичен интелектуалец в трол в социалните мрежи, използвайки нецензурен език срещу критиците и срещу коректни журналистически публикации.

Той нееднократно е отхвърлял критики към съпартийци, уличени в расистки изказвания, включително такива с обиди към индийци, въпреки че съпругата и децата му са от индийски произход. Той е разпространявал конспиративни теории, най-вече твърдението, че хора в неговия щат Охайо "са им откраднати домашните любимци и са изядени" от хаитянски имигранти.

Въпреки моралната си гъвкавост, вероятно няма нищо, което г-н Ванс може да каже, за да убеди унгарците. Икономиката им е в застой, докато семейството и приятелите на Орбан се обогатяват.

Независимо дали Орбан печели или губи, неговият авторитаризъм изглежда е стигнал до границата си и е довел Унгария до лошо състояние. Други крайнодесни националисти също са претърпели неуспехи на избори във Франция, а миналата година и в Нидерландия. Крайнодесни партии в Германия и други страни започват да се дистанцират от Тръмп заради войната, която го е направила още по-непопулярен сред американските избиратели.

Макар че неназовани служители на Белия дом са изразили мнение, че вицепрезидентът е бил скептичен към войната преди началото ѝ, Тръмп е блокирал този наратив, заявявайки, че Ванс "може би е бил по-малко ентусиазиран". Ванс сега се ограничава да твърди, че войната е приемлива, защото "имаме умен президент, докато преди сме имали глупави президенти".

Каквото и да се мисли за интелекта на президента, няма съмнение, че имаме умен вицепрезидент. Това прави още по-тъжно, че той не е използвал поста си, за да бъде нещо повече от шега на Тръмп.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Vesti.bg като цяло.

Източник: The New York Times    
По темата

Нови случаи на заразени с морбили във Враца и Плевен

Нови случаи на заразени с морбили във Враца и Плевен

Минута мълчание в Космоса: Гафът по време на разговора на Тръмп с „Артемис II“

Минута мълчание в Космоса: Гафът по време на разговора на Тръмп с „Артемис II“

Маневри и съвети за реакция при аварийно спиране (ВИДЕО)

Маневри и съвети за реакция при аварийно спиране (ВИДЕО)

Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?

Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

carmarket.bg
Последни новини

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

ЦИК: Допълнително по 15 евро ще получат членовете на СИК, ако предадат протоколите си без грешки

Парламентарни избори Преди 21 минути

Това съобщи заместник-председателят на Централната избирателна комисия Росица Матева

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Машинист загина, а 13 пътници бяха ранени при катастрофа между влак и камион във Франция

Свят Преди 27 минути

Железопътното движение между Ланс и Бетюн е временно преустановено

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

България и Румъния обсъдиха газови доставки, енергийни проекти и нов мост над Дунав

България Преди 33 минути

Мелания и Доналд Тръмп до великденски заек в Белия дом

„Бием се за вашето бъдеще“ - Мелания Тръмп към децата в Иран на Великден

Свят Преди 38 минути

Президентът на САЩ не може да спре да говори за Иран дори застанал до великденски заек и аудитория от деца

Снимката е архивна

Могат ли САЩ наистина да напуснат НАТО?

Свят Преди 44 минути

Доналд Тръмп вече многократно заяви, че сериозно обмисля да изтегли САЩ от НАТО

Започват масирани проверки на строителни обекти в район „Студентски“

Започват масирани проверки на строителни обекти в район „Студентски“

България Преди 58 минути

Ще се следи за спазването на изискванията при транспортиране на земни маси и строителни отпадъци

<p>Къде се намират електроцентралите на Иран, които Тръмп заплаши да унищожи?</p>

Къде се намират електроцентралите на Иран, за които Тръмп заплашва, че ще бъдат унищожени

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да унищожи електроцентрали и мостове до 20:00 ч. във вторник, ако Иран не отвори Ормузкия проток

,

Битка за Червено море: Етиопия и Еритрея на прага на нов кървав конфликт

Свят Преди 1 час

Напрежението между Етиопия и Еритрея заплашва да ескалира до открит военен конфликт

НЛО

„Няма да спите нощем“: Защо Вашингтон крие истината за извънземните?

Любопитно Преди 1 час

Човечеството е оставено на милостта на технологично превъзходен извънземен разум, срещу който нямаме защита, твърдят водещи изследователи

Главният изпълнителен директор на Vivacom Асен Великов

Vivacom поставя хората в центъра на технологиите

Любопитно Преди 1 час

Телекомът с нова структура в подкрепа на стратегията си и въвеждането на AI като инструмент в помощ на екипите

Експлозии отекнаха в Тел Авив, Иран атакува града с касетъчни бомби

Експлозии отекнаха в Тел Авив, Иран атакува града с касетъчни бомби

Свят Преди 1 час

Нанесени са щети на сгради и паркирани автомобили

Акция срещу купуването на гласове и в Кюстендил, 7 души са арестувани

Акция срещу купуването на гласове и в Кюстендил, 7 души са арестувани

България Преди 1 час

При трима от тях са открити и иззети различни суми пари

Яхти, частни самолети и лукс: Племенницата на най-могъщия ирански генерал се оказа в затвора

Яхти, частни самолети и лукс: Племенницата на най-могъщия ирански генерал се оказа в затвора

Свят Преди 1 час

​Майка ѝ също е задържана заради предполагаеми връзки с иранския режим, съобщават американските власти

Кървава драма в Русия: Ученик прободе смъртоносно с нож учителка

Кървава драма в Русия: Ученик прободе смъртоносно с нож учителка

Свят Преди 1 час

Тя е била приета в болница в много тежко състояние, лекарите не са успели да спасят живота ѝ

Димитър Радев пред „Ройтерс“: България отчете ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото

Димитър Радев пред „Ройтерс“: България отчете ограничено и еднократно повишение на инфлацията при въвеждането на еврото

България Преди 1 час

Управителят на БНБ обяви пред „Ройтерс“, че ефектът от еврото върху цените у нас е едва 0,4%, а подкрепата за валутата вече надхвърля 54%. Радев обаче предупреди за нови рискове пред еврозоната и възможни повишения на лихвите още през юни заради войната

„Без аналог“: Археолози откриха мистериозен християнски артефакт

„Без аналог“: Археолози откриха мистериозен християнски артефакт

Любопитно Преди 2 часа

Артефактът на възраст 1400 години е бил открит наскоро в древния град Хипос, важен епископски център по време на византийската епоха. Градът някога е бил единственият християнски град около Галилейското езеро, контролиращ територии, свързани със служението на Исус

Всичко от днес

От мрежата

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg

10 начина как да подготвите кучето си за настъпващата пролет

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Ирина и Иван посрещат Великден в Гърция

Edna.bg

Джеки Чан на 72 и още скача без дубльор

Edna.bg

Официално: Хари Магуайър остава в Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Кметът на Добрич отговори на Веласкес за терена

Gong.bg

Още заразени с морбили в Плевен и Враца, болниците там - почти пълни

Nova.bg

МЗ иска подробности за поръчката за Националната детска болница

Nova.bg