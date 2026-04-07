Колко унижение може да понесе Джей Ди Ванс?

Н а обяд по случай Великден в Белия дом президентът Доналд Тръмп реши да забавлява присъстващите, като публично постави в неудобно положение своя вицепрезидент Джей Ди Ванс. Това пише в свой анализ The New York Times .

Тръмп поиска актуална информация за преговорите за мир с Иран от вицепрезидента Джей Ди Ванс. "Как вървят нещата?", попита Тръмп, според видеозапис от събитието, който Белият дом изглежда е публикувал случайно онлайн.

"Вървят добре, сър", отговори Ванс от аудиторията. Тръмп прекъсна останалата част от отговора му.

"Мислиш ли, че ще се случи?", попита президентът, визирайки успешен край на войната.

"Ъм", отговори вицепрезидентът. "Ще ви информираме."

След това Тръмп произнесе шегата си: "Така че, ако не се случи, ще обвиня Джей Ди Ванс", каза той, предизвиквайки смях. "Ако се случи, ще си приписвам пълна заслуга."

Дали Ванс все още не разбира, че шегата е за негова сметка? Интересното не е, че той продължава да се поставя в унизителни позиции, а че все по-малко получава в замяна с всеки следващ път. С отслабването на политическите му перспективи душата му се е превърнала в обезценяващ се актив.

Отново и отново през последните години г-н Ванс е сключвал политически "сделки с дявола", първо, за да получи място в Сената, а след това, за да стане вицепрезидент на Тръмп. Той е възприел антиимиграционни позиции, които преди е наричал "отвратителни", както и други по-тъмни елементи от движението "MAGA", с надеждата да се позиционира като негов следващ лидер.

Това, което някога можеше да бъде спокойно движение към номинацията за президент на Републиканската партия през 2028 г., сега прилича повече на преминаване през Ормузкия проток. Ванс преживява версия на болката, изпитвана от други амбициозни републиканци, които са се обвързали с Тръмп, само за да бъдат използвани и (в крайна сметка) изхвърлени от него.

Етнонационалистическата десница, към която се е привързал Ванс, сега изглежда отслабва както в САЩ, така и в чужбина. Войната в Иран е разкрила разрив в движението "MAGA", отчуждавайки онези, които са вярвали на обещанието на Тръмп "няма да започвам война", а след това са наблюдавали как президентът на "Америка на първо място" бомбардира Йемен, Сомалия, Сирия, Нигерия, Ирак и Венецуела, като същевременно заплашва Куба и Гренландия.

Ванс се е превърнал в един от водещите гласове на политиката "Америка на първо място", той заяви през 2024 г., че война с Иран "в никакъв случай" не е в национален интерес. След това Тръмп го е поставил в ситуацията да се справя с тази война.

Проучванията показват, че общественото одобрение за Ванс е почти толкова ниско, колкото и за неговия шеф, като в момента това са най-лошите показатели за мандата им. Статутът на вицепрезидента като предполагаем наследник на движението "MAGA" отслабва, както показва последното проучване на конференцията за консервативно политическо действие. Държавният секретар Марко Рубио се е изкачил до 35 процента от 3 процента миналата година, докато Ванс, макар и все още водещ, е спаднал до 53 процента от 61 процента миналата година.

Ванс реагира както винаги, когато амбицията го повика: той се поставя в унизителни ситуации.

Вицепрезидентът е планиран да посети Унгария във вторник, за да участва в кампания в подкрепа на авторитарния лидер на страната Виктор Орбан, кремълски съюзник и бял националист, който заявява, че европейците "не искат да се превръщат в народи от смесени раси".

Не е ясно доколко Орбан би имал полза от посещението. След 16 години на власт неговата партия изостава в проучванията въпреки "пълната и безусловна подкрепа" на Тръмп на изборите следващата неделя, посещение на Марко Рубио през февруари и предполагаемо предложение от Русия да укрепи позициите му чрез инсцениран опит за убийство.

Ванс може да се надява, че посещението ще отклони вниманието от проблемите му с Иран и ще повиши отслабващите му позиции в движението "MAGA". Поддръжниците на Тръмп възхваляват Орбан, чиято партия пренаписа конституцията на Унгария, за да създаде "нелиберална демокрация" и постоянно влиза в конфликти с Европейския съюз заради антиимиграционните си политики.

За обикновен демократичен лидер кампания в подкрепа на Орбан би изисквала известна политическа сдържаност. Но Ванс не е обикновен демократичен лидер.

Той е вицепрезидент на човек, когото някога е наричал "културен хероин" и от когото се е страхувал, че може да бъде "Америка на Хитлер". Той се е превърнал от публичен интелектуалец в трол в социалните мрежи, използвайки нецензурен език срещу критиците и срещу коректни журналистически публикации.

Той нееднократно е отхвърлял критики към съпартийци, уличени в расистки изказвания, включително такива с обиди към индийци, въпреки че съпругата и децата му са от индийски произход. Той е разпространявал конспиративни теории, най-вече твърдението, че хора в неговия щат Охайо "са им откраднати домашните любимци и са изядени" от хаитянски имигранти.

Въпреки моралната си гъвкавост, вероятно няма нищо, което г-н Ванс може да каже, за да убеди унгарците. Икономиката им е в застой, докато семейството и приятелите на Орбан се обогатяват.

Независимо дали Орбан печели или губи, неговият авторитаризъм изглежда е стигнал до границата си и е довел Унгария до лошо състояние. Други крайнодесни националисти също са претърпели неуспехи на избори във Франция, а миналата година и в Нидерландия. Крайнодесни партии в Германия и други страни започват да се дистанцират от Тръмп заради войната, която го е направила още по-непопулярен сред американските избиратели.

Макар че неназовани служители на Белия дом са изразили мнение, че вицепрезидентът е бил скептичен към войната преди началото ѝ, Тръмп е блокирал този наратив, заявявайки, че Ванс "може би е бил по-малко ентусиазиран". Ванс сега се ограничава да твърди, че войната е приемлива, защото "имаме умен президент, докато преди сме имали глупави президенти".

Каквото и да се мисли за интелекта на президента, няма съмнение, че имаме умен вицепрезидент. Това прави още по-тъжно, че той не е използвал поста си, за да бъде нещо повече от шега на Тръмп.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Vesti.bg като цяло.