Свят

Бившият мозък зад възхода на Дейвид Камерън влиза в битката за Калифорния

Социологическите проучвания показват, че Стив Хилтън има реален шанс да достигне до решаващия вот.

3 юни 2026, 06:52
Бившият мозък зад възхода на Дейвид Камерън влиза в битката за Калифорния
Източник: Getty Images

А ко Стив Хилтън успее да премине следващата седмица през първичните избори за губернатор на Калифорния, това ще бъде сериозен пробив за човек, който остава сравнително непознат за американската общественост. Във Великобритания обаче той далеч не е такъв.

Хилтън, републиканец, който изигра ключова роля за възхода на бившия британски премиер Дейвид Камерън, на практика е изравнен с демократа Ксавие Бесера в надпреварата за следващ губернатор на Калифорния според няколко социологически проучвания, публикувани през последната седмица.

Съгласно избирателната система на Калифорния двамата кандидати с най-добри резултати на първичния вот продължават към изборите за губернатор, независимо от партийната си принадлежност.

Така Хилтън има реален шанс да се класира за финалния балотаж, въпреки че никога не е заемал изборна длъжност нито във Великобритания, нито в Съединените щати. Освен това политическото му минало изглежда трудно съвместимо със сегашната му близост до движението MAGA на Доналд Тръмп.

Вероятността да спечели през ноември е малка предвид традиционно демократическите настроения в Калифорния и силната неприязън към Тръмп, който лично подкрепи британско-американския кандидат. Но дори само достигането до финалния вот би му осигурило значителна политическа трибуна. А ако има нещо, с което Хилтън е известен във Великобритания, то е способността му да разклаща статуквото.

Той е колоритна фигура, която рядко носи риза с яка, никога не слага вратовръзка и дори не притежава смартфон. Вместо това използва старомоден сгъваем телефон само за разговори и текстови съобщения. Образът му дори е увековечен в британския политически сериал „The Thick of It“ чрез персонажа Стюарт Пиърсън - претенциозен политически стратег, известен с реплики от рода на: „Харесва ми плазмената природа на вашето моделиране на данни.“

Сред съратниците му от ерата на Камерън Хилтън е възприеман като амбициозен новатор с талант да привлича внимание. Мнозина от хората, работили с него в Уестминстър, обаче смятат, че ентусиазмът му за кампании не се превръща непременно в способност за управление и че идеите му често се сблъскват болезнено с реалността.

Въпреки това Майкъл Гоув, бивш високопоставен министър и дългогодишен негов съратник, предупреждава да не бъде подценяван.

„Абсолютно съм убеден, че нямаше да стигне дотук, ако не беше напълно сериозен в желанието си да донесе промяна“, заяви Гоув пред POLITICO.

Източник: БТА, БТА/AP
  • От качулките до хъскитата

Почти всички политически наблюдатели отдават заслугата на Хилтън за трансформацията на Дейвид Камерън, от типичен представител на британския консервативен елит в по-модерен и близък до хората политик, който успя да върне Консервативната партия на власт след 13 години в опозиция.

„Стив Хилтън имаше решаваща роля за това Дейвид Камерън да стане лидер на Консервативната партия и министър-председател“, казва Гоув. „Връзката му с Камерън е донякъде подобна на тази между Джеймс Карвил и Бил Клинтън, Карл Роув и Джордж Буш-младши или дори Стив Банън и Доналд Тръмп.“

Човекът, когото Камерън започва да нарича своето „щастливо перо“, официално се присъединява към екипа му след участие в предизборната кампания на консерваторите през 1997 г. и след като ръководи собствена консултантска компания, съветваща бизнеса по въпроси, свързани със социални и екологични политики.

Под негово влияние Камерън заменя традиционната емблема на партията, червено-син факел, със символа на дърво. Също така позира за снимки с хъскита в Арктика като част от усилията да представи консерваторите като по-зелена и модерна политическа сила.

Хилтън оказва силно влияние и върху по-меката политика към проблемните младежи, известна като подхода „прегърни момчето с качулката“, както и върху концепцията за „голямото общество“, която се превръща в ключов елемент от победната програма на консерваторите през 2010 г. Тя предвижда повече власт да бъде прехвърлена от държавата към местните общности.

След изборната победа Хилтън последва Камерън в правителството като директор по стратегията с амбицията да приложи нестандартния си подход и в управлението.

„Първия път, когато го срещнах, бях впечатлен“, спомня си бивш негов колега. „Видях, че подхожда различно към нещата. Той не беше типичният старомоден консерватор, имаше идея и визия.“

Източник: БТА, БТА/AP
  • Когато реалността настигне идеите

Макар част от емблематичните му политики да бяха реализирани, нестандартното мислене на Хилтън често се превръщаше в обект на подигравки.

Сред по-запомнящите се негови предложения били публикуването онлайн на всички бизнес регулации, за да могат гражданите да гласуват кои да бъдат отменени, както и премахването на правото на работниците да оспорват несправедливо уволнение в съда с цел стимулиране на икономиката.

Джайлс Уилкс, бивш съветник в правителството на Камерън и член на Либералдемократическата партия, казва:

„Напомняше ми на модерните учители, които имах като дете, всяка седмица започваха нова тема. Тази седмица е „Цигулар на покрива“, следващата е „Макбет“. Нямаше задълбочено обмисляне или основна теория. Имаше блясък, но нищо зад него.“

Друг бивш колега смята, че опитите тези идеи да бъдат реализирани са били „загуба на време, усилия и ресурси и единственото, което постигнаха, беше да ни направят да изглеждаме нелепо“.

През 2012 г. Хилтън напуска правителството на Камерън, официално за да прекарва повече време със семейството си. Съпругата му Рейчъл Уетстоун е висш ръководител в Google и живее в Калифорния.

Мнозина от обкръжението му обаче възприемат решението като резултат от разочарование, че управлението се оказва много по-трудно от предизборната кампания.

„Той е майстор на думите и лозунгите“, казва негов съюзник. „Но хора като него не са особено добри в организирането и управлението на огромната държавна машина.“

Според Уилкс мнозина политически съветници са вярвали, че след като умеят да ръководят кампании, автоматично ще бъдат добри и в управлението.

„Това просто не следва едното от другото“, казва той. „Не изглеждаше особено добър в това, но и нямаше причина да бъде.“

Гоув обаче има различно мнение.

По думите му Хилтън е бил „незаменим“ при разработването на политиките на консерваторите, особено в сферата на образованието.

„Той използва политически идеи, за да привлича внимание и да задава дневния ред на дебата в Калифорния. Смятам, че по отношение на политическата експертиза е равен на всеки друг кандидат за губернатор в Съединените щати“, заяви Гоув.

  • Разрушаване на системата

Има и друга причина британските наблюдатели да гледат с недоумение на политическото прераждане на Хилтън. Мнозина трудно съчетават образа му на либерален модернизатор от миналото с по-скорошната му кариера като водещ във Fox News и настоящ привърженик на Тръмп.

Един от бившите му колеги определя тази трансформация като „шокираща“.

„Изумително е, че е готов да се изправи срещу всички в защита на обикновения човек, но не и срещу милиардера в Белия дом“, казва той.

Друг негов познат припомня, че в миналото Хилтън е бил свързван с „доста прогресивни идеи, социален либерализъм, прошка вместо наказание, екологизъм“, които изглеждат в противоречие с подхода на Тръмп.

За други обаче противоречие няма.

„Общата нишка във всичко това е стремежът към разрушаване на статуквото и убеждението, че системата не работи и трябва да бъде взривена и изградена наново“, казва негов близък съюзник.

Именно това желание да разтърси установения ред, независимо дали в Лондон или в Сакраменто, вероятно остава най-постоянната характеристика на Стив Хилтън.

Източник: politico    
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