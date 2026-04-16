Ледена „бомба“ от небето: Огромен къс проби покрив на къща и падна върху диван в Калифорния

FAA разследва шокиращ инцидент под самолетната траектория на летището в Лос Анджелис. Жители на Уитиър са в стрес, след като мръсен леден блок премина през тавана им със звук на експлозия, повдигайки въпроси за авиационната безопасност

16 април 2026, 11:02
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

Ф едералните власти разследват случай, при който жител на Калифорния съобщи, че огромно парче лед е паднало от небето, пробило е покрива на къщата му и се е приземило върху диван, съобщава ABC News.

Инцидентът е станал около 11:15 ч. в петък в дом в Уитиър, окръг Лос Анджелис, според местните служители. Жителят съобщил, че е чул звук, „подобен на експлозия“, и е открил голям блок от мръсно изглеждащ лед върху дивана в хола, се казва в съобщение за медиите от офиса на областния управител на окръг Лос Анджелис Джанис Хан във вторник.

„Нямах представа какво е това“: Леден къс падна от небето и повреди къща

Ледът е преминал през покрива и тавана, според офиса на Хан, откъдето разпространиха снимки на щетите в дома. При инцидента няма пострадали.

Местните органи на реда и пожарната са реагирали на сигнала и са класифицирали ситуацията като „подозрително обстоятелство“, а жителят е подал доклад до Федералната авиационна администрация (FAA), според Хан. Къщата се намира под траекторията за кацане на международното летище в Лос Анджелис. Данните от Flightradar24 показват, че по време на инцидента над къщата са летели самолети, като приблизително на всеки 3 минути над имота преминава самолет.

Част от самолет падна от небето, едва не удари полицай

Хан призова за „щателно и навременно“ разследване на случая в писмо до FAA. В писмото с дата вторник се отбелязва, че „голяма маса лед е проникнала през покрива на жилищна сграда, причинявайки значителни структурни щети и представлявайки съществен риск от нараняване или загуба на живот“.

„Макар че подобни инциденти са редки, потенциалните последствия са изключително сериозни“, пише Хан.

„Независимо дали материалът произхожда от системи на самолет, изтичане на отпадни води или друг източник, това събитие поражда сериозни опасения относно безопасността на авиацията над гъсто населени общности в окръг Лос Анджелис“, пише още Хан.

Малък самолет се разби в жилищна сграда в Лос Анджелис

От FAA заявиха, че разследват случая и че агенцията проверява всеки получен сигнал за лед, паднал от самолет и причинил щети на имущество.

Собственичката на дома, Тания Маганя, се е свързала с Хан в събота, „искайки съдействие за гарантиране на правилното разследване на инцидента“, съобщиха от офиса на областния управител.

Маганя сподели пред ABC Los Angeles station KABC, че ледът е миришел лошо и тя е притеснена от факта, че го е докоснала.

Ледена висулка проби тавана на кола в Монтана

„Определено искаме да знаем от какво се състои и дали ще се отрази на здравето ни“, каза тя пред телевизията.

Ако ледът се окаже паднал от самолет, Маганя заяви, че иска да „разбере защо се случва това, защото дори в момента, докато разговаряме, над нас лети самолет и това е страшно“.

Внимание, шофьори: Гърция въвежда нови забрани и изисквания от лятото

Внимание, шофьори: Гърция въвежда нови забрани и изисквания от лятото

Бунт или сценарий? Бившето гадже на Григор Димитров, което нападна Путин, може да е агент на Кремъл

Бунт или сценарий? Бившето гадже на Григор Димитров, което нападна Путин, може да е агент на Кремъл

Мая Нешкова: „Снощи си отиде моето всичко“ – почина Маестро Кирил Икономов

Мая Нешкова: „Снощи си отиде моето всичко“ – почина Маестро Кирил Икономов

Да си поговориш с мъртвец: Когато изкуственият интелект „възкреси“ любимите ни хора

Да си поговориш с мъртвец: Когато изкуственият интелект „възкреси“ любимите ни хора

Нови напомняния от НАП за данъчните декларации

Нови напомняния от НАП за данъчните декларации

pariteni.bg
„Най-лошото от двата свята“: Polestar критикува плъг-ин хибридите

„Най-лошото от двата свята“: Polestar критикува плъг-ин хибридите

carmarket.bg
Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“
Ексклузивно

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Преди 16 часа
МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга
Ексклузивно

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Преди 13 часа
Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин
Ексклузивно

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Преди 14 часа
САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол
Ексклузивно

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

Автомобил пламна край Владая, изгоря до основи

Автомобил пламна край Владая, изгоря до основи

България Преди 12 минути

Към момента няма данни за пострадали хора

<p>Медведев: Заводи за дронове в Европа могат да станат цели на Русия</p>

Москва публикува списък с предприятия в Европа, свързани с производство на дронове за Украйна

Свят Преди 22 минути

Изявленията идват след публикуван списък с предприятия в ЕС и съюзнически държави

Франция освободи петролен танкер, свързван със "сенчестия флот"

Франция освободи петролен танкер, свързван със "сенчестия флот"

Свят Преди 32 минути

Корабът беше задържан през март заради липса на доказателства за флаг и собственост

.

Горивата през 2026: Франция бори спекулата, какви са цените в съседите ни и в ЕС

Свят Преди 40 минути

Докато френското правителство влиза в открита битка с високите цени по бензиностанциите, разликите по Балканите се задълбочават

Снимката е илюстративна

Почина котаракът Румен – любимецът на хиляди българи в социалните мрежи

България Преди 41 минути

Българското интернет пространство потъна в скръб след новината за кончината на харизматичния котарак Румен. Любимецът на хиляди си отиде на 9-годишна възраст, оставяйки след себе си стотици истории и незабравимия си поглед към света.

Дара Екимова представя „Броя звезди“ – емоционална изповед и начало на нов албум

Дара Екимова представя „Броя звезди“ – емоционална изповед и начало на нов албум

Любопитно Преди 41 минути

Дара Екимова сподели новия си проект „Броя звезди“ – авторска поп-трап изповед за пропуснатите мигове, която бележи началото на предстоящия ѝ втори албум. Песента е много важна за Дара Екимова, както самата тя признава, защото е вътрешно преобръщане

<p>Йотова: Да атакуваш Конституцията означава да атакуваш фундамента на държавата</p>

Конституционният съд отбеляза 35 години от създаването си във Велико Търново

България Преди 53 минути

Създаването на Конституционен съд става възможно след приемането на 12 юли 1991 г. от Великото народно събрание на Конституция на Република България

<p>Кристалина Георгиева предупреди за глобален трус, БНБ балансира на ръба</p>

Геополитическото „влакче на ужасите“: Кристалина Георгиева предупреди за глобален трус, БНБ балансира на ръба

Свят Преди 55 минути

Кристалина Георгиева предупреди, че конфликтът в Близкия изток рискува да предизвика тежка глобална криза с прекъсване на веригите за доставки, рязък скок на цените на енергията и храните и по-висока инфлация, като призова правителствата към спешни мерки за ограничаване на търсенето и централните банки

Израел и Ливан с противоречиви сигнали за възможни преговори

Израел и Ливан с противоречиви сигнали за възможни преговори

Свят Преди 1 час

Тел Авив твърди за предстоящ контакт, докато Бейрут отрича информацията

Екипажът на „Артемис II“ – Виктор Глоувър, Джеръми Хансен, Рийд Уайзман и Кристина Кох изпълниха първата пилотирана мисия до обратната страна на Луната от над половин век и заснеха обратната ѝ страна

Хелий-3: Супергоривото за трилиони в лунния прах, с което последният човек на Луната ще спаси Земята

Свят Преди 1 час

90-годишният астронавт от „Аполо 17“ Харисън Шмит обяви, че Луната крие ключ към чиста енергия за трилиони. Легендарният геолог планира до 2030 г. доставки на хелий-3, който може да превърне термоядрения синтез на Земята в реалност.

Делегацията на КРИБ с посланик Джон Хърбст, бивш посланик на САЩ в Украйна и директор на Центъра за Евразия към Атлантическия съвет

Визита в САЩ укрепва контактите на КРИБ с държавни институции, мозъчни тръстове, университети и финансови инвеститори

България Преди 1 час

Делегация на работодателската организация проведе серия от срещи в Държавния департамент и водещи институти във Вашингтон. Акцент в разговорите бяха енергийната диверсификация през Вертикалния газов коридор, борбата с хибридните заплахи и разширяването на присъствието на българския бизнес на пазара в САЩ

Сигнал за бомба евакуира Съдебната палата в София

Сигнал за бомба евакуира Съдебната палата в София

България Преди 1 час

На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната

Трикове за Android, които ни пестят време всеки ден

Трикове за Android, които ни пестят време всеки ден

Технологии Преди 2 часа

Android има много възможности, като някои от тях могат да ни спестят доста време, ако ги използваме правилно и редовно. Повечето от тях са малко познати на хората, които пропускат да се възползват от пълния потенциал на своя смартфон

Бейрут "не е в течение" за предстоящите преговори между Ливан и Израел

Бейрут "не е в течение" за предстоящите преговори между Ливан и Израел

Свят Преди 2 часа

По-рано Тръмп заяви, че се опитва "да създаде пространство за дишане" между Израел и Ливан

Пожар в петролна рафинерия край Мелбърн

Пожар в петролна рафинерия край Мелбърн

Свят Преди 2 часа

Огънят в „Вива Енерджи“ в Гийлонг засегна част от производството на горива

Блокада вместо ракети: Планът на Тръмп – триумф или капан

Блокада вместо ракети: Планът на Тръмп – триумф или капан

Свят Преди 2 часа

Нарастващите надежди на американски официални лица, консервативни анализатори и експерти, че блокадата може да пречупи Иран, се основават на предположение, което многократно е подвеждало САЩ в Близкия изток

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Дяволът се крие във водите на Шейтан дере - плашещата красота в Родопите

Edna.bg

Стефан от Hell’s Kitchen: Жените са много по-добри готвачи! (ВИДЕО)

Edna.bg

Кокала: Титлата ще е "синя" на 100%

Gong.bg

Глобиха звездата на Шарлът Хорнетс за нецензурен език

Gong.bg

Сигнал за бомба евакуира Съдебната палата в София

Nova.bg

КЗК открива процедура за картел при образователните услуги

Nova.bg