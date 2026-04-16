Ледена „бомба“ от небето: Огромен къс проби покрив на къща и падна върху диван в Калифорния

Ф едералните власти разследват случай, при който жител на Калифорния съобщи, че огромно парче лед е паднало от небето, пробило е покрива на къщата му и се е приземило върху диван, съобщава ABC News.

Инцидентът е станал около 11:15 ч. в петък в дом в Уитиър, окръг Лос Анджелис, според местните служители. Жителят съобщил, че е чул звук, „подобен на експлозия“, и е открил голям блок от мръсно изглеждащ лед върху дивана в хола, се казва в съобщение за медиите от офиса на областния управител на окръг Лос Анджелис Джанис Хан във вторник.

„Нямах представа какво е това“: Леден къс падна от небето и повреди къща

Ледът е преминал през покрива и тавана, според офиса на Хан, откъдето разпространиха снимки на щетите в дома. При инцидента няма пострадали.

FAA investigating after large chunk of ice crashes through house and lands on couch https://t.co/781SxCcp38 — Action News on 6abc (@6abc) April 16, 2026

Местните органи на реда и пожарната са реагирали на сигнала и са класифицирали ситуацията като „подозрително обстоятелство“, а жителят е подал доклад до Федералната авиационна администрация (FAA), според Хан. Къщата се намира под траекторията за кацане на международното летище в Лос Анджелис. Данните от Flightradar24 показват, че по време на инцидента над къщата са летели самолети, като приблизително на всеки 3 минути над имота преминава самолет.

Част от самолет падна от небето, едва не удари полицай

Хан призова за „щателно и навременно“ разследване на случая в писмо до FAA. В писмото с дата вторник се отбелязва, че „голяма маса лед е проникнала през покрива на жилищна сграда, причинявайки значителни структурни щети и представлявайки съществен риск от нараняване или загуба на живот“.

„Макар че подобни инциденти са редки, потенциалните последствия са изключително сериозни“, пише Хан.

„Независимо дали материалът произхожда от системи на самолет, изтичане на отпадни води или друг източник, това събитие поражда сериозни опасения относно безопасността на авиацията над гъсто населени общности в окръг Лос Анджелис“, пише още Хан.

Малък самолет се разби в жилищна сграда в Лос Анджелис

От FAA заявиха, че разследват случая и че агенцията проверява всеки получен сигнал за лед, паднал от самолет и причинил щети на имущество.

Собственичката на дома, Тания Маганя, се е свързала с Хан в събота, „искайки съдействие за гарантиране на правилното разследване на инцидента“, съобщиха от офиса на областния управител.

Маганя сподели пред ABC Los Angeles station KABC, че ледът е миришел лошо и тя е притеснена от факта, че го е докоснала.

Ледена висулка проби тавана на кола в Монтана

„Определено искаме да знаем от какво се състои и дали ще се отрази на здравето ни“, каза тя пред телевизията.

Ако ледът се окаже паднал от самолет, Маганя заяви, че иска да „разбере защо се случва това, защото дори в момента, докато разговаряме, над нас лети самолет и това е страшно“.