Бури в източната част на САЩ взеха най-малко 2 жертви

С илни бури връхлетяха вчера големи територии в източните части на САЩ, отнемайки живота на най-малко двама души. Стотици хиляди хора останаха без електричество, а хиляди полети са отменени или забавени, предаде Франс прес.

Дъжд, силен вятър и градушка връхлетяха по-голямата част от източното крайбрежие на САЩ, от Алабама до Ню Йорк, където бяха издадени предупреждения за лошо време с риск от торнада, които могат да засегнат милиони хора.

Националната метеорологична служба прогнозира „умерен риск" от опасни бури, с пориви на вятъра до 128 км/ч.

BREAKING: At least two people died, thousands of U.S. flights were canceled or delayed, and more than 1.1 million homes and businesses lost power as severe storms, including hail and lightning, moved through the eastern U.S. https://t.co/A18719RayV