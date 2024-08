Руски журналист беше осъден на 8 г. заради отразяване на за клането в Буча

И здателят на независимия руски вестник „Листок“ Сергей Михайлов беше осъден на 8 години затвор. Причината за присъдата е, че Михайлов е публикувал материали, свързани с клането в Буча. Москва определя това като „разпространение на фалшиви новини“ за руската армия.

В своя защита Михайлов заяви, че не е бил в състояние да взема редакционни решения за това какви истории да бъдат публикувани на уебсайта или в акаунтите на „Листок“ в социалните медии, съобщи „Киев Индипендънт“.

Журналистът е задържан за първи път през април 2022 г., малко след началото на пълномащабната инвазия. Съдебният процес срещу него започва през юни 2023 г. В последното си изявление преди произнасянето на присъдата Михайлов заяви: „Категорично не съм съгласен с обвинението. През всичките тези години съм писал това, което смятам за истина, дори ако тази истина е горчива“.

„Целта на нашите публикации е да разкрием истината на моите сънародници, да ги предпазим от лъжите на държавната пропаганда. Мъглата от лъжи става все по-гъста и аз не искам нашите читатели да се изкушават от тези лъжи и доброволно да стават участници във военни действия, да стават убийци“, добави публицистът.

