Свят

Осъдиха японски футболен директор за гледане на детско порно в самолет

Мъжът заявил, че това е изкуство, генерирано от изкуствен интелект, както и че не е знаел, че е незаконно във Франция

8 октомври 2025, 12:28
Осъдиха японски футболен директор за гледане на детско порно в самолет
Източник: Istock

В исш служител на Японската футболна асоциация (JFA) получи условна присъда от 18 месеца във Франция, след като беше хванат да разглежда изображения, показващи сексуално насилие над деца, докато беше на борда на самолет, предаде ВВС.

Техническият директор Масанага Кагеяма беше задържан миналата седмица по време на престой на летище „Шарл дьо Гол“ в Париж, съобщи френският вестник Le Parisien, добавяйки, че по-късно той признал, че е разглеждал изображенията, като заявил, че не е знаел, че това е незаконно във Франция. Смята се, че е бил на път за Световното първенство за младежи до 20 години в Чили.

JFA обяви във вторник, че договорът му ще бъде прекратен с незабавен ефект, добавяйки, че инцидентът е „неприемлив за футболния свят“.

Офисът на прокурора в съда съобщи пред новинарската агенция AFP, че екипажът на полета е вдигнал тревога, след като забелязал, че Кагеяма разглежда порнографски изображения в самолета. Той използвал лаптопа си в бизнес класата на полет на Air France и когато бил конфронтиран, твърдял, че снимките са „изкуство“ и генерирани от изкуствен интелект, съобщи Le Parisien.

В понеделник съдът осъди 58-годишния мъж на условна присъда и глоба от 5000 евро (5800 долара; 4300 паунда), както и на 10-годишна забрана да работи с непълнолетни или да се връща във Франция, съобщи AFP.

В изявление във вторник JFA се извини за „неудобството“, което инцидентът е причинил. „Този инцидент е неприемлив за футболния свят“, заяви президентът на JFA Цунеясу Миямото. „Въпреки че работим по този въпрос, ще използваме този инцидент като възможност да преразгледаме системата за управление и съответствие във футболния свят и да я укрепим и подобрим изцяло.“

Кагеяма е бивш професионален футболист, който се оттегли през 1996 г., преди да стане член на персонала на японски футболни отбори. Той също така е бил треньор на отбори в Макао и Сингапур.

Източник: BBC    
Детска порнография Японска футболна асоциация Масанага Кагеяма Условна присъда Футбол Сексуално насилие над деца Франция Самолет Прекратяване на договор Технически директор
Последвайте ни

По темата

Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

„Той почти ме уби“ – Дениз Ричардс разказа за насилието от бившия си съпруг

„Той почти ме уби“ – Дениз Ричардс разказа за насилието от бившия си съпруг

Социалният министър: До 7 500 лв. може да получи едно семейство, пострадало от наводненията

Социалният министър: До 7 500 лв. може да получи едно семейство, пострадало от наводненията

Кръвната група: Тя показва рискове от коварни заболявания

Кръвната група: Тя показва рискове от коварни заболявания

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

pariteni.bg
Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 23 часа

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Израел и „Хамас“ обсъждат размяна на заложници срещу затворници

Свят Преди 8 минути

Те следва да бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение по време на продължаващите непреки преговори в Египет

<p>Фон дер Лайен: Русия води целенасочена кампания срещу Европа</p>

Урсула Фон дер Лайен: Русия води целенасочена кампания срещу Европа

Свят Преди 11 минути

„Европа трябва спешно да се сдобие със стратегическия капацитет да реагира"

Снимката е архивна

Учител от София на съд за сексуално престъпление срещу ученичка под 14 години

България Преди 40 минути

Делото влиза в Софийския районен съд след бързо приключило разследване

Джона Хил е неузнаваем – вижте колко е отслабнал за новия си филм

Джона Хил е неузнаваем – вижте колко е отслабнал за новия си филм

Любопитно Преди 56 минути

Джона Хил отслабна толкова, че феновете едва го разпознават

Лоялно куче спаси 86-годишна баба, паднала при разходка

Лоялно куче спаси 86-годишна баба, паднала при разходка

Свят Преди 1 час

Кучето заведе полицай до възрастната жена, лежаща на тротоара

Храм на Слънцето откриха на Перперикон

Храм на Слънцето откриха на Перперикон

България Преди 1 час

Проф. Овчаров уточни, че обектът датира от III–IV век

ПП-ДБ подготвя проекторешение за случаите на незаконно строителство

ПП-ДБ подготвя проекторешение за случаите на незаконно строителство

България Преди 1 час

Коалицията призова МВР и прокуратурата да огласят информацията за запалени камиони за боклук

Снимката е архивна

На Витоша падна над половин метър сняг

България Преди 1 час

Снегът няма стабилна и твърда основа, а отдолу се крият клони, камъни и храсти – това създава предпоставки за травми и пропадания, предупреждават от ПСС

Затворници ще помагат за почистването на боклука в София

Затворници ще помагат за почистването на боклука в София

България Преди 1 час

Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев

<p>Джими Кимъл е по-популярен от Тръмп, според проучване</p>

Ново проучване: Джими Кимъл е по-популярен от Тръмп, Белият дом гневно отвърна

Свят Преди 1 час

„Според ново проучване на YouGov – което е сериозен сайт за анкети... или поне беше преди това – аз съм по-популярен от президента на Съединените щати“

<p>Пробив, тест открива &quot;синдром на хроничната умора&quot;</p>

Нов кръвен тест може да постави диагноза „синдром на хроничната умора“

Любопитно Преди 1 час

Изследователите се надяват, че откритието би могло да проправи пътя за подобен тест за диагностициране на дълъг COVID-19

Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

Теменужка Петкова: Всякакви слухове, че българите обедняват, са абсолютно неверни

България Преди 1 час

Финансовият министър предостави данни, свързани с разходите за персонал, за социални и здравно-осигурителни плащания, пенсии, както и капиталовите разходи

Напрежение в САЩ: Гвардейци от Тексас са разположени в Илинойс по заповед на Тръмп

Напрежение в САЩ: Гвардейци от Тексас са разположени в Илинойс по заповед на Тръмп

Свят Преди 1 час

Местните власти на щата Илинойс и на град Чикаго се опитват да блокират разполагането на войници чрез съдебно дело, но към момента не успяват

Technovation 2025: Създаваме бъдещето днес

Technovation 2025: Създаваме бъдещето днес

Технологии Преди 1 час

Technovation 2025 ще се проведе на 14 октомври в Sofia Event Center от 12:00 часа

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Свят Преди 1 час

Френският президент остава все по-изолиран, след като трима от бившите му центристки премиери публично започнаха да му оказват натиск

Нобеловият лауреат, който беше изненадан по време на поход: "Беше интересен ден"

Нобеловият лауреат, който беше изненадан по време на поход: "Беше интересен ден"

Свят Преди 1 час

Комитетът така и не успя да се свърже с д-р Фред Рамсдел, съпругата му разбра първа

Всичко от днес

От мрежата

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че покривът на Народния театър се отваря

sinoptik.bg

Ева Лонгория и дълбоко деколте: Очаквано добра комбинация (ВИДЕО)

Edna.bg

Джей Ло и Бен Афлек заедно на премиера: Тя е невероятна!

Edna.bg

Александър Димитров: Бях луд като играч, искам дисциплина, отдаденост и добри взаимоотношения

Gong.bg

БФС заплаши клуб от efbet Лига, че може да му отнеме лиценза до дни

Gong.bg

Каква помощ от държавата ще получат семействата, засегнати от наводненията по Черноморието

Nova.bg

Обявиха червен код за валежи в Северна България

Nova.bg