Осъдиха японски футболен директор за гледане на детско порно в самолет

В исш служител на Японската футболна асоциация (JFA) получи условна присъда от 18 месеца във Франция, след като беше хванат да разглежда изображения, показващи сексуално насилие над деца, докато беше на борда на самолет, предаде ВВС.

Техническият директор Масанага Кагеяма беше задържан миналата седмица по време на престой на летище „Шарл дьо Гол“ в Париж, съобщи френският вестник Le Parisien, добавяйки, че по-късно той признал, че е разглеждал изображенията, като заявил, че не е знаел, че това е незаконно във Франция. Смята се, че е бил на път за Световното първенство за младежи до 20 години в Чили.

JFA обяви във вторник, че договорът му ще бъде прекратен с незабавен ефект, добавяйки, че инцидентът е „неприемлив за футболния свят“.

Офисът на прокурора в съда съобщи пред новинарската агенция AFP, че екипажът на полета е вдигнал тревога, след като забелязал, че Кагеяма разглежда порнографски изображения в самолета. Той използвал лаптопа си в бизнес класата на полет на Air France и когато бил конфронтиран, твърдял, че снимките са „изкуство“ и генерирани от изкуствен интелект, съобщи Le Parisien.

В понеделник съдът осъди 58-годишния мъж на условна присъда и глоба от 5000 евро (5800 долара; 4300 паунда), както и на 10-годишна забрана да работи с непълнолетни или да се връща във Франция, съобщи AFP.

В изявление във вторник JFA се извини за „неудобството“, което инцидентът е причинил. „Този инцидент е неприемлив за футболния свят“, заяви президентът на JFA Цунеясу Миямото. „Въпреки че работим по този въпрос, ще използваме този инцидент като възможност да преразгледаме системата за управление и съответствие във футболния свят и да я укрепим и подобрим изцяло.“

Кагеяма е бивш професионален футболист, който се оттегли през 1996 г., преди да стане член на персонала на японски футболни отбори. Той също така е бил треньор на отбори в Макао и Сингапур.