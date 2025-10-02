България

Криза с приемната грижа: стотици деца заплашени да се върнат в домове за сираци

В София са нужни 400, но функционират едва 29 приемни семейства

2 октомври 2025, 17:23
Криза с приемната грижа: стотици деца заплашени да се върнат в домове за сираци
Източник: iStock/GettyImages

Б ългария е изправена пред дългогодишна и задълбочаваща се криза с приемната грижа, която заплашва да върне стотици деца в държавни институции. Националната асоциация за приемна грижа алармира, че острият недостиг на приемни родители, съчетан с обществени предразсъдъци, подкопава усилията за осигуряване на адекватна семейна среда за най-уязвимите.

„Ние като общество трябва да си дадем сметка, че ако не осигурим достатъчно приемни родители, ще пълним домовете за деца.

А това е много по-скъпо, както като финанси и пари, така и като ефект за обществото“, заяви Александър Миланов от Националната асоциация за приемна грижа по време на дискусия в Ямбол. Той даде пример с Ямбол, където има едва 20 приемни семейства, и София, където са нужни поне 400, но функционират само 29.

По данни на Асоциацията,

в страната има около 1500 приемни семейства, но тревожен е фактът, че в 500 от тях няма настанени деца.

Това означава, че значителен капацитет остава неизползван, докато стотици други деца се нуждаят от дом.

Експертите посочват две основни предизвикателства. Първото са обществените предразсъдъци към приемните родители. „Първо трябва да спрем да гледаме на приемните родители като на едни печалбари, които гледат деца срещу пари. Никой не е в обувките нито на децата в приемна грижа, нито на самите приемни родители, за да знаят колко тежка е тази цена“, подчерта Миланов.

Второто предизвикателство е отхвърлянето на децата в приемни семейства от обществото.

„Абсолютен факт е, че ние срещаме проблеми в детските градини, в училищата, със здравните власти и т.н. Някак си се смята, че едно дете като отиде в приемно семейство, то видите ли, е ремонтирано, поправено и няма никакви проблеми“, допълни той.

Най-трудно се намират семейства за по-големи деца, тийнейджъри и деца с увреждания. Гинка Илиева, която е приемен родител от 16 години и част от екипа на Асоциацията, потвърждава, че тези деца са „най-неисканите“, въпреки че имат същата нужда от грижа и подкрепа.

Кризата с приемната грижа е не просто административен проблем, а дълбоко обществен въпрос, който изисква спешна промяна в нагласите и по-активна подкрепа за приемните семейства, за да се осигури достойно бъдеще за всяко дете в България.

По темата

Източник: БТА/Мира Безус    
приемна грижа недостиг на приемни родители обществени предразсъдъци деца в риск държавни институции
Последвайте ни
ВКС прие, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

ВКС прие, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Земетресение под Мраморно море разтърси Истанбул

Земетресение под Мраморно море разтърси Истанбул

Мъж нанесе телесна повреда на непълнолетната си дъщеря

Мъж нанесе телесна повреда на непълнолетната си дъщеря

България изгуби 1% от икономиката си заради горещините и сушата през 2025 г

България изгуби 1% от икономиката си заради горещините и сушата през 2025 г

България е на 56-то място по икономическа свобода в света

България е на 56-то място по икономическа свобода в света

pariteni.bg
Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

carmarket.bg
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Ексклузивно

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 12 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Ексклузивно

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 8 часа
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Ексклузивно

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 9 часа
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Ексклузивно

Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 11 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия

Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия

Свят Преди 38 минути

Това е 15-ото спиране на дейността на правителството на САЩ от 1981 г. насам

На първо четене: До 5 години затвор за домове за възрастни без лиценз

На първо четене: До 5 години затвор за домове за възрастни без лиценз

България Преди 1 час

Предложението на Министерския съвет предвижда наказание до три години лишаване от свобода или пробация за управители на домове, които не спазват стандартите за качество на услугите

Невероятно, но факт: 5 световни звезди, които доживяха до 100 години

Невероятно, но факт: 5 световни звезди, които доживяха до 100 години

Любопитно Преди 2 часа

Не на всеки е отредено да премине границата на един век, но тези знаменитости го направиха

Новият хитов сериал на Netflix разказва сагата на семейство Гинес

Новият хитов сериал на Netflix разказва сагата на семейство Гинес

Любопитно Преди 3 часа

„Това е изключителната история на семейство, което случайно наследява най-голямата пивоварна в света“

Звукът от променящото се магнитно поле на Земята е незабравим ужас

Звукът от променящото се магнитно поле на Земята е незабравим ужас

Любопитно Преди 3 часа

Преди около 41 000 години магнитното поле на Земята се е преобърнало рязко

Тръмп разсекретява всички документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Тръмп разсекретява всички документи за изчезването на Амелия Еърхарт

Любопитно Преди 3 часа

Тръмп призова федералното правителство да публикува всички правителствени документи, свързани с Еърхарт и нейното изчезване в Тихия океан

Украйна поиска членство в ЕС и отваряне на първата глава на преговорите

Украйна поиска членство в ЕС и отваряне на първата глава на преговорите

Свят Преди 3 часа

Зеленски: Нуждаем се от реален прогрес

<p>Шах Рукх Кхан влезе&nbsp;в клуба на милиардерите</p>

Шах Рукх Кхан влезе в клуба на милиардерите като един от най-богатите актьори в света

Любопитно Преди 3 часа

Това поставя актьора в лигата на световни знаменитости като Арнолд Шварценегер, поп звездата Риана, голфърът Тайгър Уудс и певицата Тейлър Суифт

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

България Преди 4 часа

Очакванията са за покачване с до цели 5-6 метра, ако прогнозираните валежи от 60 до 70 литра на квадратен метър се осъществят до 23:00 ч. на 3 октомври

3-годишно дете изчезна, откриха го на половин километър от дома му

3-годишно дете изчезна, откриха го на половин километър от дома му

България Преди 4 часа

Момиченцето е най-малкото от седем деца в семейството

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Шоу от класа с Йорданка Христова, Христо Стоичков и Маги Халваджиян тази неделя в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 4 часа

Ще бъде ли подведена естрадната легенда?

"Искам да те измия хубаво": Принц Уилям с неочаквана шега към Гари Олдман в Уиндзор

"Искам да те измия хубаво": Принц Уилям с неочаквана шега към Гари Олдман в Уиндзор

Любопитно Преди 4 часа

67-годишният носител на „Оскар“ бе удостоен с титлата за заслуги към драматургията от принца на Уелс

Тир катастрофира и затвори пътя Троян - Априлци

Тир катастрофира и затвори пътя Троян - Априлци

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал в района на кв. "Ливадето" на с. Орешак

Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа

Макрон: Руската тайна армия се шири в Европа

Свят Преди 4 часа

Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за германския вестник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг"

Башар ал Асад с руския президент Владимир Путин

Опит за убийство в Москва: Отровен ли е Башар Асад?

Свят Преди 4 часа

Сирийската обсерватория за правата на човека, цитирайки „частен източник”, заяви, че Асад е бил изписан от болница в покрайнините на Москва в понеделник

Жестока катастрофа в Луковитско, двама загинали

Жестока катастрофа в Луковитско, двама загинали

България Преди 4 часа

Движението се регулира на място от полиция

Всичко от днес

От мрежата

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg
1

Огнеборците напомнят: време е да почистим комина

sinoptik.bg

Какво се случва, ако правите това по 20 минути, 3 пъти седмично?

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

НСА посрещна своите студенти световни вицешампиони по волейбол

Gong.bg

Левски продължава със студиата на живо преди домакинските мачове на тима

Gong.bg

Земетресение предизвика паника в Истанбул, усетено е и в България

Nova.bg

ВКС: Сарафов не е и.ф. главен прокурор от 21 юли и няма право да иска възобновяване на дела

Nova.bg