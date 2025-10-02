Криза с приемната грижа: стотици деца заплашени да се върнат в домове за сираци

Б ългария е изправена пред дългогодишна и задълбочаваща се криза с приемната грижа, която заплашва да върне стотици деца в държавни институции. Националната асоциация за приемна грижа алармира, че острият недостиг на приемни родители, съчетан с обществени предразсъдъци, подкопава усилията за осигуряване на адекватна семейна среда за най-уязвимите.

„Ние като общество трябва да си дадем сметка, че ако не осигурим достатъчно приемни родители, ще пълним домовете за деца.

А това е много по-скъпо, както като финанси и пари, така и като ефект за обществото“, заяви Александър Миланов от Националната асоциация за приемна грижа по време на дискусия в Ямбол. Той даде пример с Ямбол, където има едва 20 приемни семейства, и София, където са нужни поне 400, но функционират само 29.

По данни на Асоциацията,

в страната има около 1500 приемни семейства, но тревожен е фактът, че в 500 от тях няма настанени деца.

Това означава, че значителен капацитет остава неизползван, докато стотици други деца се нуждаят от дом.

Експертите посочват две основни предизвикателства. Първото са обществените предразсъдъци към приемните родители. „Първо трябва да спрем да гледаме на приемните родители като на едни печалбари, които гледат деца срещу пари. Никой не е в обувките нито на децата в приемна грижа, нито на самите приемни родители, за да знаят колко тежка е тази цена“, подчерта Миланов.

Второто предизвикателство е отхвърлянето на децата в приемни семейства от обществото.

„Абсолютен факт е, че ние срещаме проблеми в детските градини, в училищата, със здравните власти и т.н. Някак си се смята, че едно дете като отиде в приемно семейство, то видите ли, е ремонтирано, поправено и няма никакви проблеми“, допълни той.

Най-трудно се намират семейства за по-големи деца, тийнейджъри и деца с увреждания. Гинка Илиева, която е приемен родител от 16 години и част от екипа на Асоциацията, потвърждава, че тези деца са „най-неисканите“, въпреки че имат същата нужда от грижа и подкрепа.

Кризата с приемната грижа е не просто административен проблем, а дълбоко обществен въпрос, който изисква спешна промяна в нагласите и по-активна подкрепа за приемните семейства, за да се осигури достойно бъдеще за всяко дете в България.