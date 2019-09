Б ритански привърженик на превъзходството на бялата раса беше осъден на 18 години и 9 месеца затвор за опит за убийството на българин.

50-годишният Винсънт Фулър извършил престъплението ден след масовото убийство на мюсюлмани в джамии в Крайстчърч, Нова Зеландия.Вижте кадри от Крайстчърч във видеото.

Той хвалил убиеца и заплашил, че ще тръгне на лов за мюсюлмани, които по думите му трябвало да бъдат избити. После атакувал в Стануел, западно от Лондон, 19-годишния Димитър Михайлов, за когото си мислел, че е мюсюлманин.

Фулър нападнал младежа с кухненски нож на 16 март и му нанесъл наранявания по ръцете. Преди нападението англичанинът заплашвал с бейзболна бухалка съсед и замерял с предмети преминаващи коли.

В съда Фулър призна вината си за опит за убийство, но отрече да е действал по терористични подбуди. Съдията Питър Лодър обаче постанови, че става дума за терористичен акт.

