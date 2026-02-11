Свят

Освободиха разпитвания за знаковото отвличане на Нанси Гърти

Един човек е арестуван за разпит и беше издадена заповед за претърсване на дом в Рио Рико, Аризона

Обновена преди 2 часа / 11 февруари 2026, 08:58
Освободиха разпитвания за знаковото отвличане на Нанси Гърти
Кадри от камерата на звънеца на вратата на Нанси Гътри показват маскиран мъж в нощта на изчезването ѝ   
Източник: БТА/AP

П олицията освободи мъж часове след като го задържа във връзка с изчезването на Нанси Гътри, майката на американската новинарска водеща Савана Гътри, съобщи CBS News, партньорът на BBC в САЩ.

След като задържаха мъжа при пътна проверка, полицията претърси дома му в Рио Рико, южно от Тусон, Аризона, съобщиха за CBS News източници, запознати с разследването.

След освобождаването си мъжът, идентифициран само като Карлос, каза пред репортери пред дома си, че не знае коя е Нанси Гътри. „Не следя новините“, заяви той.

84-годишната Нанси, беше отвлечена от дома си близо до Тусон преди повече от седмица, което предизвика мащабно издирване и отчаяни призиви от семейството ѝ.

„Надявам се да хванат заподозрения, защото това не съм аз“, каза Карлос, според видео, публикувано в X от репортера на CBS Андрес Гутиерес.
Карлос, за когото се съобщава, че е куриер, каза, че е шофирал наоколо и е забелязал, че властите го следват. Той добави, че служителите не са му задали никакви въпроси и са го накарали да чака с часове на паркинг.

Жена, която се представи като негова тъща, по-рано заяви, че той няма нищо общо със случая. „Те просто нахлуват в имота ми“, беше цитирана тя от CBS. От шерифската служба на окръг Пима потвърдиха, че полицията извършва претърсване, за което има заповед от съда на адрес в Рио Рико, южно от Тусон, Аризона.

По-рано беше съобщено, че един човек е арестуван за разпит и беше издадена заповед за претърсване на дом в Рио Рико, Аризона, по случая с отвличането на Нанси Гътри – майка на известната тв водеща Савана Гътри, съобщи Си Ен Ен (CNN). Медията уточнява, че Рио Рико се намира на около 60 мили (96,5 километра) южно от Тусон, близо до границата с Мексико.

Въпреки развитията, властите все още не са успели да открият майката на водещата на предаването „Today“, съобщи източник от правоохранителните органи.

Органите на реда са задържали лице за разпит, което е било спряно при пътна проверка на един час път с кола южно от Тусон, по границата на САЩ с Мексико. Задържането се основава на следствени насоки, но на лицето не са повдигнати обвинения, каза източник от полицият. Не е ясно дали това лице е същият човек, заснет на кадрите от видеонаблюдение, публикувани от ФБР по-рано във вторник.

„Лица, представляващи интерес“

Отделно директорът на ФБР Каш Пател заяви, че агенцията разглежда „лица, представляващи интерес“ по случая. Той не уточни кои може да са под подозрение, но каза, че властите преминават през процес на елиминиране.

Къде е Нанси Гътри? Бруталното отвличане и разследването, което цяла Америка следи, в кадри
13 снимки
Гътри отвличане САЩ
Гътри отвличане САЩ
Гътри отвличане САЩ
Гътри отвличане САЩ

Изпълнява се и заповед за претърсване на дом в Рио Рико. Пътят, на който се извършва претърсването, е затворен. Жена на мястото в Рио Рико каза пред CNN, че нейният дом се претърсва. Тя заяви, че властите разследват нейния зет, за когото каза, че е бил задържан, но „той няма нищо общо (със случая)“. Властите също така претърсват автомобил в Рио Рико.

Кадри от камера на входната врата

По-рано във вторник (10 февруари) ФБР публикува кадри от камера на звънеца пред входната врата на Гътри, заснети в нощта, в която тя е изчезнала, на които се вижда маскирано, въоръжено лице. Инженери от Google, която притежава производителя на камерите за звънци Nest, са успели да възстановят данните няколко дни след отвличането.

„Към тази сутрин органите на реда разкриха тези по-рано недостъпни нови изображения, показващи въоръжен човек, който изглежда е манипулирал камерата на входната врата на Нанси Гътри в сутринта на нейното изчезване“, заяви директорът на ФБР Каш Пател в публикация в X.

Той каза, че властите са работили по възстановяване на изображения от домашната система за видеонаблюдение, които „може да са били изгубени, повредени или недостъпни поради различни фактори — включително премахването на записващи устройства“.

Двете кратки видеа показват как човекът се приближава до входната врата на дома на Нанси Гътри, след което проверява камерата, преди да се отдалечи, да вземе растителност от земята и да я използва, за да покрие обектива на камерата.

Савана Гътри сподели новото видео в Instagram. „Някой там разпознава този човек“, каза тя във вторник. „Вярваме, че тя все още е някъде там. Върнете я у дома“.

Заместник-шерифи също така са обходили квартала на Ани Гътри, дъщеря на Нанси Гътри, във вторник. Служители са чукали на вратите, като са питали жителите дали могат да огледат техните имоти. Нанси Гътри е била в дома на Ани за вечеря в нощта преди да бъде обявена за изчезнала.

По темата

Източник: CNN    
отвличане Нанси Гътри арест заповед за претърсване Рио Рико Аризона ФБР разследване Савана Гътри видеонаблюдение граница САЩ Мексико
