Подозрителна поръчка на брадва и белина разкри отвличане в Тексас

П роницателен доставчик на храна и продукти спаси живота на заложник в Тексас след като забеляза необичайна поръчка, предаде New York Post.

Полицейски служители от полицейското управление в Суитуотър съобщиха, че са се отзовали в мотел Sweetwater Inn на 22 септември малко преди обяд, след като получили обаждане за подозрителна поръчка от Нийл Купър, на 42 години.

Купър поръчал торби за боклук, свински опашки, белина и брадва чрез приложение за доставка, съобщи полицията.

Доставчикът съобщил на мениджъра на хотела за подозрителните предмети, който след това сигнализирал на властите.

Купър се барикадирал в стаята и заявил, че има оръжие.

Delivery app driver gets order for zip ties, bleach and a hatchet — here’s what he did https://t.co/eF6jIcSd29 pic.twitter.com/rZIPB0kX0l — New York Post (@nypost) September 27, 2025

„Докато служителите се опитвали да установят комуникация, лицето, смятано за заложник, успяло безопасно да избяга от стаята на мотела“, се казва в изявление на полицията в Суитуотър. „Кризисен преговарящ от Департамента за обществена безопасност на Тексас пристигнал на място и успешно договорил мирното предаване на Купър.“

Купър бил обвинен в тежко отвличане и имал активни заповеди за арест за престъпления, свързани с наркотици.

Nice job, Door Dash Driver.



According to witnesses, a DDD delivered "trash bags, zip ties, bleach, a hatchet" to a man named Neil Cooper at a hotel. The DDD found the order suspicious and reported it to LE.



It turns out Cooper had a hostage.



Cooper was arrested.



The… pic.twitter.com/0abnXlzRxV — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) September 22, 2025

„Лицето, първоначално докладвано като заложник, също беше задържано“, според изявлението, което не назовава предполагаемия пленник на Купър.

Заложникът, който също имал заповед за арест, е обвинен в отказ да се идентифицира пред властите.