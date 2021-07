3 години затвор за актриса, вербувала секс робини

А ктрисата Алисън Мак беше осъдена на три години затвор за вербуване на секс робини за американския култ или както е официалното им описание „група за взаимопомощ“ NXIVM.

Тя ще трябва да положи и 1000 часа общественополезен труд, да плати глоба от 20 000 долара, а след като излезе от затвора, ще бъде в тригодишна пробация.

BREAKING: "Smallville" actor Allison Mack sentenced to three years in prison in the NXIVM sex-slave case. Mack had previously pleaded guilty to charges she manipulated women into becoming sex slaves for the group’s spiritual leader, Keith Raniere. https://t.co/OMpAV24c4T