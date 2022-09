Появи се още един кандидат да управлява наследството на Ан Хейш

С ъдебна битка се очертава за управлението на покойната актриса Ан Хейш, съобщи Трибюн контент ейджънси/ДПА.

Бившият партньор на актрисата Джеймс Тъпър е внесъл в четвъртък в съд в Лос Анджелис иск, в който твърди, че по право трябва да управлява наследството ѝ. Хейш почина на 53 години през август след тежка автомобилна катастрофа.

Големият син на Ан Хейш поиска да контролира наследството ѝ

През август 20-годишният син на актрисата Хоумър Лафун от брака ѝ с Колман Лафун поиска съд да го определи като администратор на имуществото ѝ. Хейш не е оставила завещание. Лафун настоява и да бъде определен като законен представител на 13-годишния си брат Атлас Хеш Тъпър, син на актрисата и на Джеймс Тъпър. Двамата братя са вписани като единствени наследници на майка си.

