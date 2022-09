Големият син на Ан Хейш поиска да контролира наследството ѝ

А ктрисата Ан Хейш, която почина миналия месец след автомобилна катастрофа, не е оставила завещание и големият ѝ, 20-годишен син поиска от съда да му разреши да контролира наследството ѝ, съобщи Асошиейтед прес.

Хоумър Лафун, синът на актрисата и бившия ѝ съпруг Колман Лафун, подаде иска в съд в Лос Анджелис. В него се посочва, че Хоумър Лафун и 13-годишният Атлас Тъпър, син на актрисата и бившия ѝ партньор Джеймс Тъпър, са единствени наследници на Хейш. Лафун настоява съд да определи кой ще представлява интересите на непълнолетния му полубрат.

