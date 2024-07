Ключова визита: Виктор Орбан ще разговаря с Владимир Путин

У нгарският премиер Виктор Орбан ще се срещне днес в Москва с руския президент Владимир Путин, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Радио „Свободна Европа“ и „Файненшъл Таймс“.

Руските информационни агенции цитират говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който нито потвърди, нито отхвърли възможното посещение. РИА Новости цитира Песков, който заяви, че Путин „има заета програма“ в петък, за която от Кремъл по-късно ще информира медиите.

Това би било първата среща на Путин и Орбан в Русия, откакто започна кризата в Украйна. Орбан, който в сравнение с другите европейски лидери поддържа близки отношения с Москва, посети Русия през 2022 г., но тогава не се срещна с президента ѝ. След това те се срещаха, но в други държави.

Виктор Орбан: Украйна вече не е суверенна държава

В началото на месеца Унгария пое ротационното председателство на ЕС – предимно церемониална роля, свързана с съставяне на дневния ред и изготвяне на споразумения при приемането на законодателство, отбелязва Ройтерс.

Унгарското правителство не е отговорило с коментар на изпратените по електронна поща въпроси.

По-рано тази седмица Орбан посети Киев, където призова украинския президент Володимир Зеленски да обмисли възможността за примирие, което да ускори края на войната с Русия.

#Hungary's Prime Minister Viktor Orban is scheduled to meet with #Russia's President Vladimir Putin in Moscow, Radio Free Europe and the Financial Times report.https://t.co/QV5BY35qyD