Орбан към Тръмп: Отказът от руската енергия ще постави унгарската икономика "на колене"

Унгария е една от малкото европейски държави, които продължават да купуват руски петрол и газ след началото на войната в Украйна

26 септември 2025, 18:03
Източник: БТА

У нгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че страната му ще продължи да се снабдява с изкопаеми горива от Русия въпреки позицията на американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Орбан посочи, че вече е информирал своя съюзник Тръмп, че отказът от руската енергия би бил „катастрофа“ за унгарската икономика. „Казах на американския президент, че ако Унгария бъде отрязана от руския петрол и природен газ, веднага - в рамките на минута, икономическите показатели ще спаднат с 4%. Това означава, че унгарската икономика ще бъде на колене“, заяви той в ефира на унгарското национално радио.

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Унгария е една от малкото европейски държави, които продължават да купуват руски петрол и газ след началото на войната в Украйна. По-рано този месец Тръмп призова всички страни от НАТО, включително Унгария, да спрат вноса на руски енергоносители, твърдейки, че това би ускорило края на войната.

Тръмп направи бомбастично изказване за митата

Будапеща обаче твърди, че географските и инфраструктурните ограничения правят преминаването към западни доставчици почти невъзможно. Чехия, която е в същия географски регион и също е без излаз на море, успя да прекрати изцяло вноса на руски петрол. Словакия, която граничи с Унгария, продължава да разчита на него, отбелязва АП.

Въпреки натиска от ЕС и от администрацията на Тръмп, Орбан подчерта, че Унгария и Съединените щати „са суверенни държави“. „Няма нужда едната страна да приема аргументите на другата. Америка има свои интереси, Унгария - също“, каза премиерът.

