Орбан към Тръмп: Отказът от руската енергия ще постави унгарската икономика "на колене"

У нгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че страната му ще продължи да се снабдява с изкопаеми горива от Русия въпреки позицията на американския президент Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Орбан посочи, че вече е информирал своя съюзник Тръмп, че отказът от руската енергия би бил „катастрофа“ за унгарската икономика. „Казах на американския президент, че ако Унгария бъде отрязана от руския петрол и природен газ, веднага - в рамките на минута, икономическите показатели ще спаднат с 4%. Това означава, че унгарската икономика ще бъде на колене“, заяви той в ефира на унгарското национално радио.

Унгария е една от малкото европейски държави, които продължават да купуват руски петрол и газ след началото на войната в Украйна. По-рано този месец Тръмп призова всички страни от НАТО, включително Унгария, да спрат вноса на руски енергоносители, твърдейки, че това би ускорило края на войната.

Будапеща обаче твърди, че географските и инфраструктурните ограничения правят преминаването към западни доставчици почти невъзможно. Чехия, която е в същия географски регион и също е без излаз на море, успя да прекрати изцяло вноса на руски петрол. Словакия, която граничи с Унгария, продължава да разчита на него, отбелязва АП.

Въпреки натиска от ЕС и от администрацията на Тръмп, Орбан подчерта, че Унгария и Съединените щати „са суверенни държави“. „Няма нужда едната страна да приема аргументите на другата. Америка има свои интереси, Унгария - също“, каза премиерът.