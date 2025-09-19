Орбан ще обяви "Антифа" за терористична организация по модела на Тръмп

У нгария ще възприеме политиката, обявена преди дни от американския президент Доналд Тръмп, и ще обяви лявото, антифашистко движение "Антифа" за терористична организация, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на унгарския министър-председател Виктор Орбан.

"Антифа", съкратено от "антифашист", представлява общ термин за силно децентрализирана мрежа от автономни крайнолеви активистки групи, които се противопоставят на фашизма, фашистите и неонацистите, особено по време на демонстрации. "Антифа" по-скоро прилича на идеология, отколкото на организация, въпреки че някои от групите са възприели тактики, включващи насилие, отбелязва АП.

Орбан, десен популист и твърд съюзник на Тръмп, заяви днес в коментар за държавното радио, че е "доволен" от решението на Тръмп да определи "Антифа" като "голяма терористична организация" в САЩ. "Антифа" наистина е терористична организация", подчерта Орбан. "И в Унгария е дошло времето да класифицираме организации като "Антифа" като терористични организации, следвайки американския модел", добави той.

Не става ясно какво е подтикнало Орбан да вземе това решение. Антифашистките групи рядко се ангажират с политически действия в Унгария, където Орбан и неговата партия – ФИДЕС – държат почти пълната власт от повече от 15 години, отбелязва АП.

Въпреки това, в изявлението си по-рано днес Орбан се позова на инцидент от 2023 г., при който антифашистки активисти нападнаха няколко предполагаеми участници в ежегодно крайнодясно събитие в Будапеща. Сред заподозрените бе италианската антифашистка активистка и настоящ евродепутат Илария Салис, която бе вкарана в затвора в Унгария за повече от година, което доведе до дипломатически спор между Будапеща и Рим относно отношението към нея зад решетките.

Салис бе освободена под домашен арест през май 2024 г., преди да спечели място в Европейския парламент, в резултат на което получи юридически имунитет. Унгария продължава да изисква тя да бъде върната в страната, за да бъде осъдена, като унгарската прокуратура иска налагането на 11-годишна присъда.

Днес Орбан изрази съжаление за освобождаването на Салис, като заяви, че антифашистите "са дошли в Унгария и са пребили мирни хора на улицата – някои от които са били пребити почти до смърт – а след това са станали членове на Европейския парламент и оттам поучават Унгария за върховенството на закона".