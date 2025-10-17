Свят

Русия свали свой военен самолет над Крим

„Те отблъснаха украинските атаки до такава степен, че днес успяха да свалят собствения си самолет над Крим“, каза Плетенчук по телевизията

17 октомври 2025, 12:09
Русия свали свой военен самолет над Крим
Източник: Getty Images

Р усия е свалила свой военен самолет над Крим, докато нейната противовъздушна отбрана се е опитвала да свали украински дронове, летящи към окупирания полуостров и дълбоко в Русия през нощта, заяви Дмитро Плетенчук, говорител на украинския флот.

„Те отблъснаха украинските атаки до такава степен, че днес успяха да свалят собствения си самолет над Крим“, каза Плетенчук по телевизията.

Украинската атака с дронове изглежда е ударила съоръжение близо до военновъздушната база Гвардейское в Крим, а кадри от канала Crimean Wind Telegram показват, че близкото нефтохранилище е в пламъци, пише „Киев индипендънт“.

Руската окупационна администрация в Севастопол мълчи по отношение на възможните последствия от украинската атака.

В Русия градове, включително Сочи, на около 400 километра от украинската граница, бяха подложени на атака.

„В Сочи е активирана система за противовъздушна отбрана. Атаката с безпилотни летателни апарати (БЛА) е отблъсната“, посочи кметът на Сочи Андрей Прошунин.

По-късно кметът заяви, че ракетната атака е била отблъсната от системите за противовъздушна отбрана в града. Руските медии съобщиха, че над 10 летища са временно преустановили дейността си.

Около 7:30 ч. местно време всички заплахи от дронове и ракети са били отстранени, обяви Прошунин след това.

Украинската армия редовно нанася удари по военната инфраструктура в окупираните територии и дълбоко в Русия в опит да намали бойната мощ на Москва, която продължава да води война срещу Украйна.

В Донецк руски склад за боеприпаси беше ударен при атака с дронове, като в окупирания град бяха отчетени пожари и експлозии.

Сочи се намира на руското Черноморско крайбрежие, на около 310 километра от Украйна и на около 538 километра от контролираната от Украйна територия близо до Орихов в Запорожка област.

През нощта на 16 октомври украински дронове удариха нефтопреработвателно предприятие в руската област Саратов, потвърдиха украинските специални сили.

Междувременно, електроподстанция в руската област Волгоград пламнала след съобщение за украинска дронова атака същата нощ, съобщи регионалният губернатор Андрей Бочаров. 

Източник: БГНЕС    
Крим Украински дронове Руска противовъздушна отбрана Военен самолет Атаки с дронове Русия Украйна Нефтохранилище Сочи Война
Последвайте ни
Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

Бриджит Бардо е приета в болница, претърпяла е операция

Бриджит Бардо е приета в болница, претърпяла е операция

Отстраниха шефа на полицията в Пазарджик

Отстраниха шефа на полицията в Пазарджик

Какво знаем за телефонния разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп и спора за „злобното оръжие“

Какво знаем за телефонния разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп и спора за „злобното оръжие“

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Toyota пуска EV за Европа с 2 батерии, 3 мощности, на предно и 4х4

Toyota пуска EV за Европа с 2 батерии, 3 мощности, на предно и 4х4

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всеки руснак под око с Max: Супер приложението на Путин за шпиониране

Всеки руснак под око с Max: Супер приложението на Путин за шпиониране

Свят Преди 18 минути

С Max Кремъл събира данни, ограничава свободната комуникация и наблюдава онлайн активността от Москва до Запорожие

София Ричи е бременна с второто си дете

София Ричи е бременна с второто си дете

Любопитно Преди 26 минути

Моделът разкри щастливата новина в Instagram

Снимката е илюстративна

Нови правила: работодателите няма да могат да питат за очаквана заплата на интервю

България Преди 45 минути

Държавите членки на ЕС, включително и България, са задължени да транспонират разпоредбите на директивата в своето национално законодателство до 7 юни 2026 г.

Водомери под въпрос: Инкасаторите работят без проверка

Водомери под въпрос: Инкасаторите работят без проверка

България Преди 53 минути

Нито един ВиК оператор няма анализ доколко ползваните видове водомери са подходящи, показва анализ на КЕВР

Костадинов: Управлението е счупено, най-доброто за България е да отидем на избори

Костадинов: Управлението е счупено, най-доброто за България е да отидем на избори

България Преди 1 час

"Ние сме в политическа криза още от 2021 г.", заяви лидерът на "Възраждане"

<p>Причината за раздялата на Том Круз и Ана де Армас</p>

Край на любовта: Защо Том Круз и Ана де Армас сложиха точка на връзката си

Любопитно Преди 1 час

Въпреки края на романса, 63-годишният Круз и 37-годишната Де Армас ще продължат да работят заедно

Бела Хадид

Какво се случва с Бела Хадид? Феновете ѝ са притеснени

Любопитно Преди 1 час

Мнозина спекулираха относно здравето на модела, след като видеоклип от последното дефиле на Бела започна да става вирусно в социалните мрежи

Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

България Преди 2 часа

28-годишният мъж е загубил управление и се е ударил в крайпътен стълб

Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията

Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията

Свят Преди 2 часа

"Никой няма право да очаква това", заяви премиерът на Република Северна Македония

АПИ: Работи се всички ремонти по магистралите да приключат до края на месеца

АПИ: Работи се всички ремонти по магистралите да приключат до края на месеца

България Преди 2 часа

Това заяви инж. Мирослав Ценов, директор на дирекция "Ситуационен център и управление на трафика"

Ивайло Мирчев

Мирчев: Борисов да се еманципира от Пеевски за спиране на кризата

България Преди 2 часа

Бомба унищожи колата на известен италиански журналист (ВИДЕО)

Бомба унищожи колата на известен италиански журналист (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Инцидентът за щастие се е разминал без жертви

Една година без Лиъм Пейн: Ето как близките почетоха паметта му

Една година без Лиъм Пейн: Ето как близките почетоха паметта му

Свят Преди 2 часа

Пейн почина на 16 октомври 2024 г., след като падна от балкон в Аржентина

Промени в движението по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ през почивните дни

Промени в движението по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ през почивните дни

България Преди 2 часа

От АПИ призовават шофьорите да карат с повишено внимание

Пеевски: Купонът се отменя, чичо Румен да връща кетъринга и шампанското

Пеевски: Купонът се отменя, чичо Румен да връща кетъринга и шампанското

България Преди 3 часа

Избори няма да има, заяви лидерът на "ДПС – Ново Начало"

CNN: Путин разговаря с Тръмп - oпит за спиране на „Томахоук“ за Украйна

CNN: Путин разговаря с Тръмп - oпит за спиране на „Томахоук“ за Украйна

Свят Преди 3 часа

Това беше, продължила почти два часа и половина, интервенция на президента Владимир Путин – опит в последния момент да спре всички тези опасни приказки за потенциално променящи играта американски оръжейни доставки за Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Victoria’s Secret 2025: Историите, които не видяхте в Instagram (СНИМКИ)

Edna.bg

Отиде си легендарният китарист и основател на KISS Ейс Фрейли

Edna.bg

Бленджини: Затворил съм страницата със Световното първенство, трябва и състезателите да го забравят

Gong.bg

Поредно признание за волейболните "лъвове"

Gong.bg

ГЕРБ ще покани „ДПС-Ново начало” на разговор, но само при съгласие от БСП и ИТН

Nova.bg

Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен

Nova.bg