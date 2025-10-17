Русия свали свой военен самолет над Крим

Р усия е свалила свой военен самолет над Крим, докато нейната противовъздушна отбрана се е опитвала да свали украински дронове, летящи към окупирания полуостров и дълбоко в Русия през нощта, заяви Дмитро Плетенчук, говорител на украинския флот.

„Те отблъснаха украинските атаки до такава степен, че днес успяха да свалят собствения си самолет над Крим“, каза Плетенчук по телевизията.

Украинската атака с дронове изглежда е ударила съоръжение близо до военновъздушната база Гвардейское в Крим, а кадри от канала Crimean Wind Telegram показват, че близкото нефтохранилище е в пламъци, пише „Киев индипендънт“.

Руската окупационна администрация в Севастопол мълчи по отношение на възможните последствия от украинската атака.

В Русия градове, включително Сочи, на около 400 километра от украинската граница, бяха подложени на атака.

„В Сочи е активирана система за противовъздушна отбрана. Атаката с безпилотни летателни апарати (БЛА) е отблъсната“, посочи кметът на Сочи Андрей Прошунин.

По-късно кметът заяви, че ракетната атака е била отблъсната от системите за противовъздушна отбрана в града. Руските медии съобщиха, че над 10 летища са временно преустановили дейността си.

Около 7:30 ч. местно време всички заплахи от дронове и ракети са били отстранени, обяви Прошунин след това.

Украинската армия редовно нанася удари по военната инфраструктура в окупираните територии и дълбоко в Русия в опит да намали бойната мощ на Москва, която продължава да води война срещу Украйна.

В Донецк руски склад за боеприпаси беше ударен при атака с дронове, като в окупирания град бяха отчетени пожари и експлозии.

Сочи се намира на руското Черноморско крайбрежие, на около 310 километра от Украйна и на около 538 километра от контролираната от Украйна територия близо до Орихов в Запорожка област.

През нощта на 16 октомври украински дронове удариха нефтопреработвателно предприятие в руската област Саратов, потвърдиха украинските специални сили.

Междувременно, електроподстанция в руската област Волгоград пламнала след съобщение за украинска дронова атака същата нощ, съобщи регионалният губернатор Андрей Бочаров.