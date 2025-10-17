Любопитно

Какво се случва с Бела Хадид? Феновете ѝ са притеснени

Мнозина спекулираха относно здравето на модела, след като видеоклип от последното дефиле на Бела започна да става вирусно в социалните мрежи

17 октомври 2025, 11:06
Какво се случва с Бела Хадид? Феновете ѝ са притеснени
Бела Хадид   
Източник: GettyImages

Ф еновете са притеснени, че супермоделът Бела Хадид е била „в режим на оцеляване“, докато е закривала модното ревю на Victoria’s Secret в четвъртък, пише New York Post.

Мнозина спекулираха относно здравето на модела,

след като видеоклип от последната ѝ разходка, в която тя носеше сребрист сутиен с ресни, съответстващи долнище и плюшени, огромни бели крила, започна да циркулира онлайн в четвъртък.

В клипа Хадид изглежда поглежда надолу на няколко места по време надефилето си. В един момент тя изглежда се хваща за ангелските си крила за опора.

„Тя се мъчеше“, коментира потребител на TikTok, докато друг добави: „Мислех, че ще падне“. „Тя може би почти е умряла или е в режим на оцеляване“, спекулира един нетизен. „Мисля, че крилата просто бяха тежки“, написа някой друг, докато един потребител отбеляза как крилата на закриващия ангел са „винаги безумни“. 

По-младата сестра Хадид, на 29 години, излезе на подиума на Victoria’s Secret в сряда вечерта почти месец, след като сподели снимки от болнична стая на фона на битката си с лаймска болест.

В някои от уязвимите снимки супермоделът можеше да се види включен на венозна инфузия в болнично легло. На друга снимка тя покриваше устата си в дистрес, а на трета изглеждаше зачервена, докато покриваше челото си с превръзка.

Под поста на Бела бързо ѝ бяха предложени думи на утеха от майка ѝ, Йоланда Хадид, и сестра ѝ, Джиджи Хадид. „Обичам те! Надявам се скоро да се чувстваш толкова силна и добре, колкото заслужаваш!!!!!!“, написа Джиджи. Междувременно Йоланда добави просто: „❤️ Воин срещу лаймската болест.“

Не отне много време, преди Бела отново да се появи, изглеждайки освежена след лечението си. Тя

беше снимана седмица по-късно да се разхожда из Париж.

Тя също така сподели актуализация за здравето си в Instagram Stories предишния ден, като сподели клип, на който ходи на бягаща пътека. „Просто вървя, но все пак! Връщам си издръжливостта“, написа тя тогава.

Източник: The New York Post    
