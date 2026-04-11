Златни лъвове и 76 метра: Тръмп представи проекта за „най-великата“ арка

Б елият дом представи визуализации на арка с височина 250 фута (76 метра), която президентът Доналд Тръмп иска да бъде построена в столицата на САЩ. Новият монумент, наречен „Арката на Тръмп“, ще бъде „НАЙ-ВЕЛИКАТА и НАЙ-КРАСИВАТА Триумфална арка, където и да е по света“, заяви президентът в социалните мрежи в петък.

Администрацията съобщи, че официално е подала плановете до Комисията за изящни изкуства, панел, съставен от съюзници на Тръмп, която ще разгледа предложението следващата седмица.

Арката е само един от противоречивите проекти на Тръмп да преобрази Вашингтон по свой стил, като плановете му за бална зала в Белия дом в момента са обект на съдебен спор.

Монументът, ако бъде одобрен, ще бъде по-висок от сградата на Капитолия на САЩ и Мемориала на Линкълн. „Това ще бъде прекрасно допълнение към района на Вашингтон, окръг Колумбия, на което всички американци ще могат да се наслаждават в продължение на много десетилетия!“ каза Тръмп в Truth Social.

Визуализациите на арката показват златен надпис „Една нация под Бог“, увенчан с два златни орела и златнoкрила Лейди Либърти. В основата има статуи на златни лъвове.

“I am pleased to announce that TODAY my Administration officially filed the presentation and plans to the highly respected Commission of Fine Arts for what will be the GREATEST and MOST BEAUTIFUL Triumphal Arch, anywhere in the World. This will be a wonderful addition to the… pic.twitter.com/2CkiLuvn9z — The White House (@WhiteHouse) April 10, 2026

Арката „ще подобри преживяването на посетителите в Националното гробище Арлингтън за ветераните, семействата на загиналите и всички американци, като служи като визуално напомняне за благородните жертви, понесени от толкова много американски герои през нашата 250-годишна история, за да можем днес да се радваме на нашите свободи“, заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл в изявление.

Белият дом не е предоставил информация как ще бъде финансирана арката. Президентът Тръмп по-рано заяви, че тъй като проектът му за бална зала е „напълно финансиран“, част от останалите средства ще бъдат използвани за финансиране на арката.

Когато президентът обяви проекта миналата година, той каза, че иска арката да бъде базирана на Триумфалната арка в Париж, Франция, и тя да посреща хората в столицата на нацията от Националното гробище Арлингтън, когато преминават по Мемориалния мост към града.