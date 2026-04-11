Златни лъвове и 76 метра: Тръмп представи проекта за „най-великата“ арка

Свят

Администрацията съобщи, че официално е подала плановете до Комисията за изящни изкуства, панел, съставен от съюзници на Тръмп, която ще разгледа предложението следващата седмица. Арката е само един от противоречивите проекти на Тръмп да преобрази Вашингтон по свой стил

11 април 2026, 10:20
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

Б елият дом представи визуализации на арка с височина 250 фута (76 метра), която президентът Доналд Тръмп иска да бъде построена в столицата на САЩ. Новият монумент, наречен „Арката на Тръмп“, ще бъде „НАЙ-ВЕЛИКАТА и НАЙ-КРАСИВАТА Триумфална арка, където и да е по света“, заяви президентът в социалните мрежи в петък.

Администрацията съобщи, че официално е подала плановете до Комисията за изящни изкуства, панел, съставен от съюзници на Тръмп, която ще разгледа предложението следващата седмица.

Арката е само един от противоречивите проекти на Тръмп да преобрази Вашингтон по свой стил, като плановете му за бална зала в Белия дом в момента са обект на съдебен спор.

Монументът, ако бъде одобрен, ще бъде по-висок от сградата на Капитолия на САЩ и Мемориала на Линкълн. „Това ще бъде прекрасно допълнение към района на Вашингтон, окръг Колумбия, на което всички американци ще могат да се наслаждават в продължение на много десетилетия!“ каза Тръмп в Truth Social.

Визуализациите на арката показват златен надпис „Една нация под Бог“, увенчан с два златни орела и златнoкрила Лейди Либърти. В основата има статуи на златни лъвове.

Арката „ще подобри преживяването на посетителите в Националното гробище Арлингтън за ветераните, семействата на загиналите и всички американци, като служи като визуално напомняне за благородните жертви, понесени от толкова много американски герои през нашата 250-годишна история, за да можем днес да се радваме на нашите свободи“, заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл в изявление.

Белият дом не е предоставил информация как ще бъде финансирана арката. Президентът Тръмп по-рано заяви, че тъй като проектът му за бална зала е „напълно финансиран“, част от останалите средства ще бъдат използвани за финансиране на арката.

Когато президентът обяви проекта миналата година, той каза, че иска арката да бъде базирана на Триумфалната арка в Париж, Франция, и тя да посреща хората в столицата на нацията от Националното гробище Арлингтън, когато преминават по Мемориалния мост към града.

По темата

Източник: BBC    
Последвайте ни
biss.bg
dogsandcats.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg

Колко време отнема чифтосването при кучетата

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Тейлър Суифт и Травис Келси тайно вдигат сватба – датата изтече, забраняват телефони!

Edna.bg

Велика събота – благословеният ден, в който надеждата оживява

Edna.bg

Клубната телевизия на Реал Мадрид с остри критики към съдията

Gong.bg

Жест на признателност: Бонев и Миланов помагат на закъсал клуб

Gong.bg

Схемата „Лизингови коли”: Семейство с 3 деца остана без колата си, оказа се обявена за международно издирване

Nova.bg

Велика събота е най-благословеният седми ден

Nova.bg