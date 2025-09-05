Свят

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак кожата

Процедурата се използва нерядко за лечение на най-често срещаните форми на рак на кожата

5 септември 2025, 09:08

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ
УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва
Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп
Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави
Общо 26 държави пращат войници в Украйна при мир

Общо 26 държави пращат войници в Украйна при мир
ЕК: Не твърдим, че в случая със самолета на Урсула става дума за целенасочени действия

ЕК: Не твърдим, че в случая със самолета на Урсула става дума за целенасочени действия
Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон

Лидерите на ЕС изразиха съболезнования след трагедията в Лисабон
Възражда ли Доналд Тръмп доктрината

Възражда ли Доналд Тръмп доктрината "Монро"?

Б ившият американски президент Джо Байдън наскоро е претърпял операция за отстраняване на ракови клетки от кожата му, съобщи снощи телевизия "Ен Би Си Нюз", позовавайки се на негов говорител, предаде Ройтерс. Процедурата се използва нерядко за лечение на най-често срещаните форми на рак на кожата.

Видеокадри, излъчени снощи в американската телевизионна програма "Инсайд Едишън" (Inside Edition) на "Си Би Ес Медия Венчърс", показват бившия президент демократ с пресен белег на дясната страна на челото, напускайки църква в щата Делауер.

Кели Скъли, говорител на Байдън, съобщи, че бившият американски президент наскоро е претърпял операция по метода на Мохс. Хирургичната намеса включва отрязване на тънки слоеве кожа, за да се премахнат всякакви следи от рак.

Канцеларията на Байдън обяви по-рано тази година поставената от лекарите му диагноза за рак на простатата, като съобщи на 18 май, че става въпрос за по-агресивна и напреднала, но лечима форма на заболяването, припомня ДПА.

Байдън напусна поста си през януари и е най-възрастният президент в историята на САЩ.

Първоначално Байдън планираше да се кандидатира отново за поста от името на Демократическата партия на изборите през 2024 г., но по време на предизборната кампания изпитваше чести сривове и се представи катастрофално срещу републиканеца Доналд Тръмп в телевизионен дебат. Това породи все повече съмнения относно физическата и психическата му годност да бъде президент и той се оттегли от надпреварата.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
Джо Байдън Рак на кожата Операция Здраве Бивш президент на САЩ Рак на простатата Метод на Мохс Избори 2024 САЩ Заболяване
Последвайте ни

По темата

Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

Как възрастна жена почина при неясни обстоятелства, а имотът ѝ се оказа присвоен?

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

Борисов за поканата за протест от страна на ПП: На 70 години няма да ходя да се бия по площадите

18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане в Канада

18-годишно момиче е убито и седем са ранени при масово намушкане в Канада

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

Какви са правата и задълженията на работещите от вкъщи по Кодекса на труд

pariteni.bg
Проблеми с аналната област при котките, които не трябва да пренебрегвате

Проблеми с аналната област при котките, които не трябва да пренебрегвате

dogsandcats.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 15 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 12 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 11 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 13 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

Шефът на ДНСК разкри как децата, които си направиха "опасно селфи", са се покатерили на кран в София

България Преди 28 минути

След влизането си на обекта, децата са се покатерили по вътрешната стълба на крана и са достигнали самия му връх

Откриха таен последен проект на Дейвид Бауи

Откриха таен последен проект на Дейвид Бауи

Любопитно Преди 30 минути

Съществуването на проекта беше неизвестно дори за най-близките му сътрудници

Автобус падна в пропаст в Шри Ланка, има жертви

Автобус падна в пропаст в Шри Ланка, има жертви

Свят Преди 57 минути

Сред жертвите няма чуждестранни граждани

Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета

Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета

Любопитно Преди 1 час

За тази съпружеска двойка разказва евангелист Лука

<p>🎾Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open</p>

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open

България Преди 1 час

Шампионът от Уимбълдън и водач в основната схема в Ню Йорк Иванов имаше ужасяващ лош втори сет, но в крайна сметка се класира за топ 4

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Свят Преди 3 часа

Няма пострадали

Съпругата и детето на шефа на ОДМВР-Русе станали свидетели на бруталния побой в града

Съпругата и детето на шефа на ОДМВР-Русе станали свидетели на бруталния побой в града

България Преди 3 часа

Извършителите на нападението са задържани

8 министри на блицконтрол в НС

8 министри на блицконтрол в НС

България Преди 3 часа

Всяка парламентарна група има право на по два актуални въпроса

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Любопитно Преди 3 часа

Тези животни живеят в колонии и общуват помежду си чрез звуци и ритуали на взаимно почистване

Тираните искат да живеят вечно

Тираните искат да живеят вечно

Свят Преди 3 часа

Съвременните тирани изглеждат недосегаеми - санкциите не ги засягат, гражданите не ги свалят. Днес за тях най-важно е максимално да продължат живота си, респективно - властта си

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

Любопитно Преди 3 часа

След 60-годишна възраст тялото се нуждае от специална подкрепа

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Любопитно Преди 3 часа

От шише белина, до коктейл и сърце - необичайните чанти са навсякъде

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Свят Преди 3 часа

Въглеродният отпечатък на Пентагона надминава този на повечето страни

Една година затвор за капитана на "Илинден"

5 септември: Охридската трагедия на 15 българи

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица</p>

Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Технологии Преди 3 часа

Новият модел цели да предложи флагманско изживяване на по-достъпна цена

Всичко от днес

От мрежата

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg

Нискогликемичната диета: Модерен подход за здраве, баланс и женско благополучие

Edna.bg

Тереза Маринова празнува днес!

Edna.bg

Кирил Котев: Благодаря на фантастичната публика, момчетата се раздадоха максимално

Gong.bg

Левски се задейства в мисията по задържането на звезда

Gong.bg

Очаква ли ни топла есен и какво ще бъде времето в първия учебен ден

Nova.bg

Шефът на ОДМВР-Русе бил пребит пред съпругата си и невръстното им дете

Nova.bg