Операция ''Изгряващ лъв'': Израел уби ядрени експерти, Иран отвърна с ракети

И ранската армия заяви, че е свалила изтребител Ф-35 по време на петъчната израелска въздушна атака срещу Ислямската република, предаде ДПА.

(Във видеото: Милен Керемедчиев с коментар за ситуацията в Близкия Изток)

Според информация на иранската държавна телевизия изтребителят е бил доставен на Израел от западна държава. Пилотът е успял да катапултира, но засега съдбата му е неясна, допълва иранската медия.

Израел не е коментирал изявлението на иранската армия.

По-рано Иран заяви, че е свалил няколко изтребителя по време на петъчната израелска атака, като първоначално Израел отхвърли тези твърдения.

Israel has confirmed the elimination of all nine Iranian nuclear scientists allegedly involved in a covert nuclear weapons program. #Israel #IranIsraelConflict #IsraeliranWar pic.twitter.com/bvjrK27Lrb

Израелската армия съобщи от своя страна, че при въздушните удари срещу Иран пред изминалия ден са били убити девет високопоставени ядрени учени и експерти, предаде Франс прес.

По време на ударите в Иран вчера са били ликвидирани "девет високопоставени учени и експерти, които са развивали програмата за ядрени оръжия на ираснкия режим", се посочва в изявление на израелската армия, която публикува и списък с имената на убитите.

Смъртта на шестима от тях бе потвърдена вчера от Техеран. Днес иранските държавни медии съобщиха, че още трима ядрени учени са били убити при израелски атаки. Властите са идентифицирали загиналите като Али Бакаей Карими, Мансур Асгари и Саид Борги, съобщи иранската държавна полуофициална новинарска агенция Тасним.

"Тяхното ликвидиране е сериозен удар по способността на иранския режим да се сдобие с оръжия за масово унищожение", заяви израелската армия, като подчерта, че вчерашните въздушни удари срещу ядрени и военни цели са били извършени въз основа на "прецизна информация, събрана от военното разузнаване".

Вчера израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че е наредил "елиминирането на иранската ядрена програма преди шест месеца", като добави, че масираната атаката на Израел, първоначално планирана за края на април, е започнала по-късно от очакваното "по различни причини".

По-рано днес израелски военен представител съобщи, че ядрените обекти в Исфахан и Натанз в Иран са били значително повреди в резултат на израелските удари. Той заяви, че на Иран ще са му необходими повече от няколко седмици, за да възстанови щетите, нанесени срещу двата обекта.

Израел е атакувал над 150 цели в Иран, добави той, като подчерта, че въздушният коридор към столицата Техеран на практика е отворен.

От своя страна иранският постоянен представител в ООН Амир Саид Иравани заяви снощи на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, че при вчерашните израелски удари срещи Иран са убити 78 души са убити, а над 320 са били ранени, повечето от които цивилни.

Иравани говори малко след като Иран отвърна на удара, като изстреля залп от ракети с голям обсег срещу Тел Авив. Сирени за въздушна тревога бяха задействани снощи на цялата територия на Израел, след като Иран предприе ответно ракетно нападение.

Днес стана ясно, че трима души са ранени в Йордания, след като неидентифициран обект падна върху къща в северния град Ирбид, съобщават силите за сигурност на страната във връзка с ескалацията между Израел и Иран, предава ДПА.

Ранените са транспортирани в болница и се съобщава, че са в добро състояние, добавят от Департамента за обществена сигурност (ДОС), без да предоставят допълнителни подробности.

Междувременно йорданският телевизионен канал „Ал Мамлака ТВ“ (Al Mamlaka TV) съобщава, че взривен предмет е пробил стената на къща в Ирбид и че силите за сигурност са отцепили мястото.

Йорданската армия заяви вчера че е прехванала ракети и дронове, навлезли във въздушното пространство на страната. Армията не съобщи откъде са били изстреляни, като бе добавено, че информацията няма да бъде публично оповестена.

⁉Three people were injured in Irbid, northern Jordan, after an unidentified object fell onto a home. All victims were hospitalized and are in stable condition, according to state media.#Jordan #Irbid #BreakingNews #NewsAz #MiddleEast #IncidentUpdate



📌Read more:… pic.twitter.com/FjW9Wt5pSy