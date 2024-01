Опасност на борда! Откриха змия в самолет, летящ за Банкок

Х аос избухна по време на полет, пътуващ от столицата на Тайланд до южната провинция Пукет, след като жива змия беше открита от пътници в багажното отделение над пасажерските седалки.

В изявление, цитирано от CNN, AirAsia Thailand заяви, че е наясно с инцидент на борда на полет FD3015, който е излетял от международното летище Don Mueang в Банкок на 13 януари.

Това е вторият докладван инцидент със змия, открита на борда на самолет на AirAsia. През февруари 2022 г. петнист питон беше намерен на борда на един от полетите му в Малайзия, пътуващ от столицата Куала Лумпур до Сабах. В крайна сметка самолетът беше пренасочен към международното летище Kuching в щата Саравак заради инцидента.

Видеоклипове и снимки от инцидента от 2022 г. станаха популярни в социалните медии и показаха, че влечугото се плъзга по осветителните тела на самолета.

Passengers on an Air Asia plane flying from #Bangkok to Phuket found a #snake in the cabin crawling along the overhead bin. pic.twitter.com/YrfhDHyuhu — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) January 18, 2024

„Това е много рядък инцидент, но може да се случи на всеки самолет от време на време“, каза авиокомпанията в изявление тогава.

„Стюардесите бяха уведомени преди кацането в Пукет, след като пътник забеляза малка змия в горното багажно отделение“, каза Фол Пумпуанг, ръководител на корпоративната безопасност на AirAsia Thailand.

„Екипажът на AirAsia беше добре обучен да се справи с подобно събитие и премести пътниците от района като предпазна мярка. Самолетът се приземи без инциденти и незабавно беше инспектиран от съответните инженерни екипи и екипи за безопасност на земята”, се казва в изявлението на компанията.

"Съгласно стандартната процедура за инцидент от такова естество, самолетът претърпя дълбоко почистване и фумигация, преди да продължи полетите. Безопасността и благосъстоянието на нашите гости и екипаж винаги са наш основен приоритет и в нито един момент безопасността на гостите или екипажа не е била изложена на риск“, коментира Пумпуанг.

Snake 🐍 on a plane ✈️; sorry 😞 to disappoint you, it is not in Australia 🇦🇺



Video credit: @9NewsQueensland pic.twitter.com/kVU5e0Wurl — Christian (@Chris_escapade) January 18, 2024

Не е ясно какъв вид змия е било влечугото.

Компанията не споменава, какво се е случило със змията, след като самолетът каца в Пукет, но видео, което стана популярно в TikTok, за което се твърди, че е заснето от пътник на борда, показва стюард, който реагира на инцидента.

Грабвайки пластмасова бутилка, той спокойно се пресяга над пасажерските седалки, за да се опита да улови змията. След като не успял да го направи, той използва част от бутилката, за да натика малкото влечуго в найлонов плик, предава CNN.