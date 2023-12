Мъж нахапа триметров питон и го уби

Ф илипинецът се вкопчи със зъби в питона, който го нападна, и така му отне живота му, пише AsioOne. Рано сутринта на 20 декември 48-годишният Болхулио Алерия карал мотоциклет през село Антекера в провинция Бохол, когато триметров питон изпълзял от тревата на пътя. Мъжът спрял, за да пропусне влечугото, но то изведнъж се втурнало към него.

