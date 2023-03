Опасно горещо: Регистрираха рекордни жеги в Австралия

Н ай-горещият ден от повече от две години беше регистриран в редица региони в източната част на Австралия, включително в най-големият град Сидни. В днешния понеделник (6 март) бяха отчетени температури над 40 градуса по Целзий.

The week ahead is set to highlight Australia's weather extremes, with hot conditions in NSW and Queensland to start the week potentially followed by snow further south. #9Newshttps://t.co/DtixSB9s7a