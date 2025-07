Латинският патриарх на Йерусалим: Хуманитарната ситуация в Газа е "морално недопустима"

Л атинският патриарх на Йерусалим, кардинал Пиербатиста Пицабала, заяви днес при завръщането си от Газа, че хуманитарната ситуация там е "морално недопустима", предаде Франс прес.

"Видяхме хора, които чакаха с часове на слънце в надеждата да получат просто една хранителна дажба", заяви Пицабала, най-висшият католически представител в Светите земи, пред журналисти в Йерусалим. "Това е морално недопустимо и неоправдано", добави той.

Пицабала повтори също, че Римокатолическата църква и "цялата християнска общност никога няма да изоставят" жителите на Газа, както беше казал на християните в анклава, които посети, добавяйки, че "мисията му не е насочена към конкретна група, а към всички".

Придружен от своя православния патриарх на Йерусалим Теофил III, той направи рядко по рода си посещение в Газа в петък, след като при израелски обстрел беше улучена църквата "Светото семейство", единствената католическа църква на палестинска територия, и причини смъртта на трима души.

"Трима души от нашата общност загинаха, но хиляди вече са загиналите в Газа“, припомни Пицабала и добави, че "целият палестински народ" е засегнат, както в ивицата Газа заради войната между "Хамас" и Израел, така и в Западния бряг, където той наскоро направи друго посещение, за да осъди насилието, приписвано на израелски заселници.

Италианското Министерство на външните работи обяви, че кардинал Пицабала е влязъл на ивицата Газа с 500 тона хуманитарна помощ, но последният уточни, че помощта все още не е пристигнала по логистични причини.

Теофил III и кардинал Пицабала се срещнаха с хора с измършавели лица, които разказаха, че през последните дни е било трудно, дори невъзможно да се намери храна в Газа.

"Всяка минута в болниците в Газа постъпват нови хора с признаци на недохранване“, заяви по-рано Мохамед Абу Салмия, директор на болницата "Аш Шифа" в Газа.

Кардинал Пицабала добави, че е видял "степен на разрушение", която е безпрецедентна в сравнение с последното му посещение през декември.

