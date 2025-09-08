Свят

Много убити и ранени при стрелба в Йерусалим

Нито една въоръжена групировка не пое незабавно отговорност за атаката, но "Хамас" приветства нападението

Обновена преди 3 часа / 8 септември 2025, 12:06
Песков: Санкциите никога няма да променят курса на Русия

Песков: Санкциите никога няма да променят курса на Русия
14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи

14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи
Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена

Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена
Полша откри отломки от неидентифициран обект до границата с Беларус

Полша откри отломки от неидентифициран обект до границата с Беларус
Тръмп планира нов разговор с Путин

Тръмп планира нов разговор с Путин

"Хамас" разглежда предложенията на САЩ за спиране на огъня в Газа
Десетки хиляди подкрепиха Болсонаро срещу процеса за преврат

Десетки хиляди подкрепиха Болсонаро срещу процеса за преврат
Тръмп с последно предупреждение към

Тръмп с последно предупреждение към "Хамас" за заложниците

Поне петима души бяха убити, а над 12 са ранени, някои от които тежко, при нападение с огнестрелно оръжие, извършено от палестински нападатели в Йерусалим, съобщиха израелската полиция и парамедици.

Спешната служба "Маген Давид Адом" уточни, че сред загиналите са трима мъже на около 30 години, една жена на 50 години и мъж също на около 50 години. Девет души с огнестрелни рани са откарани в местни болници, както и още трима, пострадали от счупени стъкла.

По данни на израелската полиция двама "терористи" са открили огън срещу автобусна спирка на кръстовище "Рамот" в северните покрайнини на града. На място въоръжен охранител и цивилен отвърнали на стрелбата и "неутрализирали" нападателите, предаде BBC

Нито една въоръжена групировка не пое незабавно отговорност за атаката, но "Хамас" приветства нападението.

Полицията съобщи, че районът е отцепен и се охранява от голям брой служители на реда. Екипи по обезвреждане на взривни устройства проверяват за допълнителни заплахи, докато криминалисти събират доказателства.

Междувременно премиерът Бенямин Нетаняху провежда оценка на ситуацията с ръководителите на силите за сигурност след атаката, съобщиха от кабинета му. 

Стрелба Източен Йерусалим Израел Жертви Убити Ранени Атака Спешна помощ Маген Давид Адом Болници
Последвайте ни

По темата

Александър Василев с емоционални думи на родна земя: Мъжкият тенис е различен, дълга история ще бъде

Александър Василев с емоционални думи на родна земя: Мъжкият тенис е различен, дълга история ще бъде

Бързият влак Пловдив - София спря заради криви релси

Бързият влак Пловдив - София спря заради криви релси

Три към едно превъзходство на Русия на фронта в Украйна

Три към едно превъзходство на Русия на фронта в Украйна

Мерц предупреди за имперски план на Путин

Мерц предупреди за имперски план на Путин

190 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

190 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
Какво да правя, ако котката ми избяга

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 22 часа
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 19 часа
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 18 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 21 часа

Виц на деня

– Пешо, пак ли си пил?! – Не, душата ми просто се е освободила от реалността.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Банкси нарисува съда в Лондон и се измъкна

Банкси нарисува съда в Лондон и се измъкна

Свят Преди 1 час

Рисунката: Съдия с традиционна перука и черна роба, който удря протестиращ, паднал на земята

Руски дрон порази ТЕЦ край Киев

Руски дрон порази ТЕЦ край Киев

Свят Преди 3 часа

Украинското министерство на енергетиката заяви, че електроподаването вече е стабилизирано

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Любопитно Преди 4 часа

Зрелищна териториална битка ще премери силите на новите претенденти от 20:00 ч. по NOVA

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов е получил заплахи за живота си

Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов е получил заплахи за живота си

България Преди 4 часа

По думите му, заплахите дошли веднага, след като е депозирал в СГП заявление, че показанията му срещу градоначалника Благомир Коцев са взети под натиск

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

Любопитно Преди 5 часа

Гранде спечели две награди – видео на годината и най-добро поп видео

Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

Орбан предрича "хаос" и "бедност", ако проевропейската опозиция спечели следващите избори

Свят Преди 5 часа

Догодина Орбан, който е на власт от 2010 г., го очакват едни от най-сложните избори на фона на икономическите проблеми и високата инфлация

Израел Кац заплаши "Хамас" с "ураган"

Израел Кац заплаши "Хамас" с "ураган"

Свят Преди 6 часа

Израелската армия продължава да се подготвя за разширяване на операцията

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

Различни версии: Какво крият записите от побоя над шефа на МВР-Русе?

България Преди 7 часа

Тихомир Безлов каза, че информацията е противоречива

Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона

Четири години в нелегалност: Новозеландската полиция намери децата на беглец от закона

Свят Преди 8 часа

Децата са били без придружители, когато полицията ги е намерила, и са сътрудничили на властите

"Преживях голям шок": Жена е с тежки травми след удар от тротинетка

"Преживях голям шок": Жена е с тежки травми след удар от тротинетка

България Преди 8 часа

Извършителите избягали от мястото на инцидента

Семейство твърди, че е нападнато от кучетата на княгиня Калина в "Царска Бистрица"

Семейство твърди, че е нападнато от кучетата на княгиня Калина в "Царска Бистрица"

България Преди 8 часа

Семейството е категорично, че ще подаде жалба

Със 120 км/ч: Турски тирове хвърчат по пътя Враца–София

Със 120 км/ч: Турски тирове хвърчат по пътя Враца–София

България Преди 8 часа

„Шофьорите на турските камиони се държаха като мутри от 90-те години на пътя“, заяви шофьор на камион

България и НАТО с мащабно учение за кризи и бедствия

България и НАТО с мащабно учение за кризи и бедствия

България Преди 9 часа

Участие ще вземат около 1200 представители от над 40 държави и организации

Внимание: Ограничават камионите към София по 3 магистрали днес

Внимание: Ограничават камионите към София по 3 магистрали днес

България Преди 9 часа

Вече са в сила новите правила в Закона за движението по пътищата

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха "кървавата луна"

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха "кървавата луна"

Любопитно Преди 9 часа

Ето кога ще бъде следващото лунно затъмнение

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Свят Преди 10 часа

Тя беше призната за виновна по три обвинения

Всичко от днес

От мрежата

Каква храна да даваме на куче с анемия

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Язовирите с критично ниски нива

sinoptik.bg
1

Лятото си отива, сушата се задълбочава

sinoptik.bg

11 навика, които не подозирате, че вредят на здравето ви

Edna.bg

Цяло племе отпада още на старта на „Игри на волята“ 7 тази вечер

Edna.bg

Официално: Ивелин Попов напусна Ботев Пд

Gong.bg

Александър Василев: Аз и Иван даваме добро начало, дано и други ни последват, мъжкият тенис е различна почва

Gong.bg

Росен Желязков: Когато в политическата лексика се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование на политически опонент

Nova.bg

Александър Василев на родна земя: Мъжкият тенис е различен, там ме очаква нещо ново

Nova.bg