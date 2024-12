Бебетата в Газа умират от студ: „Виждам как децата ми умират пред очите ми“

С ила е на по-малко от три седмици, когато майка ѝ Нариман осъзнава, че бебето не се движи. „Събудих се сутринта и казах на съпруга ми, че бебето не мърда от известно време. Той отви лицето ѝ и я намери посиняла, прехапала езика си, а от устата ѝ течеше кръв“, казва Намиран ал Наймех, пред Би Би Си (BBC).

В палатката им, разположена на плажа в южната част на Газа, Нариман седи със съпруга си Махмуд Фасих и двете им малки деца – Раян, който е на четири години, и Нихад, който е на две и половина. Семейството казва, че са

били разселвани повече от 10 пъти по време на 14-месечната война.

„Съпругът ми е рибар, ние сме от север и останахме без нищо, но го направихме за децата ни“, казва Нариман в интервю с оператор на свободна практика, работещ с BBC. Израел пречи на международните медии да влязат и да работят свободно на място в Газа.

„Когато бях бременна, се чудех как ще взема дрехи за бебето. Бях много притеснена, защото мъжът ми няма работа”, добавя майката.

По време на нейния 20-дневен живот домът на Сила беше малкият и пренаселен лагер в „хуманитарната зона“ ал Маваси, където на стотици хиляди палестинци, разселени от другади места в Газа, им беше наредено да се преместят от израелските военни. Районът страда от лоша инфраструктура и канализация, както и от наводнения, причинени както от дъжд, така и от вълните на Средиземно море.

„Студът е тежък и жесток.

Цяла нощ, заради студа, се скупчваме един до друг, свиваме се един до друг“, казва бащата на Сила, Махмуд. „Животът ни е ад. Това е ад заради последиците от войната, моето семейство беше измъчено и положението ни е непоносимо“, споделя той.

Earlier today in Al Mawasi in Khan Younis, Gaza. For 404 days, Israel has been bombing civilians across #Gaza. This is life under #genocide pic.twitter.com/NLSxEuWN8A