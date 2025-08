Зеленски: Украйна ще продължи ударите в Русия

У краинските операции с голям обсег на руска територия ще продължат, предаде Укринформ, като се позова на думи на президента на страната Володимир Зеленски в традиционното му обръщение към нацията тази вечер.

При положение че държавата агресор удължава войната, тя ще срещне справедлив отговор, допълни той.

Зеленски отбеляза, че е получил доклад от ръководителя на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) Васил Малюк.

"Искам да изкажа своята благодарност за нашите операции с голям обсег на руска територия. Ефектът от тях е съществен. И всяка от тях е осезаема за врага. И нашите операции ще продължат - Русия удължава войната, така ще получи справедливи отговори", каза украинският държавен глава.

