Огромен протест в Беларус, полицаите свалиха щитовете

О громен протест на опозицията се провежда в момента в Минск. Случва се и нещо безпрецедентно, частите за борба с безредиците на площад „Независимост“ свалиха щитовете си в знак на солидарност с протестиращите, съобщава ТАСС. По-рано властите в Беларус освободиха задържаните в предходните дни хиляди протестиращи. Много от тях показаха публично следите от мъченията, които са преживели в арестите.

Riot police exited the parliament building in #Minsk , and lowered their shields, the protestors then ran and hugged them. #Belarus pic.twitter.com/risPw1lxCv

Александър Лукашенко печели президентските избори в Беларус с подкрепа от 80,1 процента от гласовете. Това сочат окончателните данни от вота, обявено днес от Централната избирателна комисия на страната.

Второто място заема Светлана Тихановская с 10,12 процента от гласовете.

Анна Красулина, говорител на Тихановская, коментира пред РИА „Новости“, че тези данни „нямат нищо общо с реалността, това е очевидно за всички“.

„Отиваме във Върховния съд!”, обявиха в социалната мрежа „Телеграм“ от щаба на Тихановская.

Тя от своя страна се обърна към гражданите. Според нея привържениците на промяната са мнозинството.

„Има документални доказателства за това - копия от протоколи. Когато комисиите преброиха честно гласовете, моята подкрепа варира от 60 до 70 процента, а в Нова Боровая – 90 процента”, отчете Тихановская.

Тя обаче подчерта, че изборът на хората може да бъде защитен само с легални и ненасилствени средства и посочи, че сега по улиците на белоруските градове се случва кървава баня.

„Гледам с болка това, което става в страната ни през последните дни. За мен и сигурна съм, за всеки от нас, привържениците на промяната, човешкият живот е най-ценното нещо”, каза Тихановская и призова властите да спрат репресиите и да започнат диалог. За целта тя помоли кметовете на градовете на 15 и 16 август да организират мирни масови прояви.

„Нека защитаваме избора си заедно. Подпишете се за факта, че сте гласували за мен, Светлана Тихановская. Моля, не стойте настрана. Гласовете ни трябва да бъдат чути”, завърши тя, обявявайки интернет петиция в своя подкрепа.

Петицията съдържа две изисквания. Първото е„в рамките на правомощията си Централната избирателна комисия да преброи гласовете с допускане на независими наблюдатели“, а второто - „в рамките на правомощията на прокуратурата, да провери за измама и спазването на законодателството по време на президентските избори в Република Беларус“.

#Belarus. Happening right now. Thousands of demonstrators are marching on the main street in #Minsk. Workers of MTZ, Minsk Tractor Works, who announced strike, joined street protesters. Last time something like this happened 30 years ago. pic.twitter.com/fhRGB5uFHa