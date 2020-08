Полицията в Минск стреля по хора, излезли на балконите си

П олицията в Минск започна да стреля по хора, които дават съвети на протестиращи от балкони, съобщи „Спутник Беларус”, цитиран от РИА Новости. Инцидентът е станал на проспект Дзержински в близост до метростанция Грушевка.

„Полицаи от силите за борба с безредиците изтичаха от към тълпата. Протестиращите се втурнаха да избягат. Хората от балконите на близките високи сгради ги съветваха къде да се скрият, в отговор на тези действия представители на силите на реда стреляха няколко пъти по хората от балконите”, съобщава агенцията.

Полицаи в град Брест, Югозападен Беларус, са стреляли с истински куршуми по демонстранти

и са ранили най-малко един от тях, заяви беларуското вътрешно министерство. Според министерството демонстрантите са нападнали полицаите и не са прекратили атаката си след предупредителни изстрели във въздуха. Полицаите са стреляли по тях с „намерение да ги ранят”.

