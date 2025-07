Огромен пожар в Зона 51, паника сред наблюдателите на НЛО

М ащабен пожар избухна близо до скандалната Зона 51 в САЩ, изпращайки стълбове дим в небето и предизвиквайки паника в кръговете на ентусиастите на НЛО, съобщава английското издание Daily Mail.

Камера за предаване на живо, поставена на частна земя точно пред строго охраняваното съоръжение Грум Лейк близо до Рейчъл, Невада, засне

зловещи кадри на дим, издигащ се дълбоко в секретната база.

Пожарът е предизвикан от Готическия пожар, който е нараснал от 32 квадратни километра до 141 квадратни километра, откакто е започнал на 4 юли. Потвърдено е, че е предизвикан от мълния.

🚨BREAKING: Massive Fire Breaks Out Inside Area 51



"A fire has broken out inside the boundaries of Area 51 and our cameras are capturing it in real time.

This livestream is operated from private property overlooking the Area 51 perimeter near Rachel, NV. Watch day and night as… pic.twitter.com/HfL16SED8w — Skywatch Signal (@UAPWatchers) July 16, 2025

Но това не спря спекулациите да се разпространяват онлайн, като теоретиците на конспирацията твърдят всичко – от разбил се експериментален космически кораб до прикриване и ликвидиране на доказателства, което се е объркало. „Не казвам нищо друго освен, че са били извънземни“, сподели в X Skywatch Signal, група, която следи странни наблюдения.

Зона 51 се превърна в културен феномен благодарение на десетилетия конспиративни теории, свързващи базата с НЛО, извънземни и експериментални тестове на самолети.

Въпреки че пожарът е на около 24 километра от военната база, в момента той обхваща мястото, където са се провеждали надземни ядрени тестове

– тестовия полигон в Невада, който се намира на 108 километра северозападно от Лас Вегас.

Този обект, сега известен като Националния защитен обект на Невада, е създаден за тестване на ядрени оръжия по време на Студената война и в района все още има ядрени отломки и замърсяване. Пожарът е под юрисдикцията на Министерството на отбраната, което е посочено като собственик на земята за Зона 51 и околните региони.

Готическият пожар се разпространява предимно през Северна Невада, като продължава да се разпалва, тъй като високи температури и ниска относителна влажност удариха щата. Районът е осеян и с дървесина, по-специално пиньон и хвойна, и трева, което позволява на огъня да продължи пътя си на унищожение.

Въпреки разрастването на пожара, не са наредени евакуации и няма застрашени структури. В момента пожарът е с нулев процент на контрол, без оценка за пълното му ограничаване. Брайън Крос сподели в X:

„В момента съм на летището във Вегас... сиво и опушено към Зона 51“.

Зона 51 е строго секретно съоръжение на ВВС на САЩ, разположено в рамките на полигона за изпитания и тренировки Невада, на около 83 мили северно-северозападно от Лас Вегас. Официално известна като Грум Лейк, базата е разположена близо до суха солена равнина със същото име, сгушена между полигона Нелис и скалистата планинска верига Грум.

Намира се точно извън малкия пустинен град Рейчъл, Невада, по така наречената „Извънземна магистрала“, която официално се нарича Невадски държавен път 375.

Базата, създадена през 1955 г., остава до голяма степен неизвестна до 1989 г., когато Робърт Лазар заявява по телевизията, че работи на секретен обект близо до езерото Грум, „S-4“, изучавайки извънземни технологии и космически кораби. ВВС на САЩ и правителството отричат тези твърдения.

Кадрите предизвикаха диви конспирации онлайн, като един потребител на X каза:

„Опитват ли се да унищожат доказателства сега, след като конгресмен е поискал достъп до Зона 51?“.

Друг потребител попита дали хората „най-накрая са щурмували Зона 51“, припомняйки си как 500 000 души се ангажираха да нахлуят в базата през юли 2019 г.

https://t.co/tk8gX6yiPu



Area 51 is on fire, are they trying to destroy evidence since Rep. Burlingson is authorized to visit the site for uap evidence ??? Very suspicious — Luc St-Amour (@ThugNbones) July 16, 2025

Собствениците на предаването на живо, EWU Crew, публикуваха предупреждение за пожара, казвайки: „Пожар е избухнал в границите на Зона 51 и нашите камери го заснемат в реално време. Това предаване на живо се осъществява от частен имот с изглед към периметъра на Зона 51 близо до Рейчъл, Невада. Наблюдавайте денем и нощем как се развива активността. Странни светлини, самолети, конвои и сега: дим, издигащ се от вътрешността на базата. Намираме се само на минути от задната порта на Грум Лейк“.