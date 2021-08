НЛО шокира самолетни екипажи над Канада

Н а 30 юли вечерта в отделни случаи два самолета – един военен и един пътнически – съобщиха, че са видели мистериозен зелен НЛО, изчезнал в облаците над залива Сейнт Лорънс на атлантическото крайбрежие в Канада, пише сайтът „Лайв Сайънс“ (Live Science).

Според доклад, публикуван на 11 август в базата данни за авиационни инциденти на канадското правителство, екипажът и на двата самолета свидетелства за „яркозелен летящ обект“, който „влетял в облак и след това изчезнал“.

Обектът не е нарушил по никакъв начин полетите на самолетите.

Един от самолетите, които съобщават за наблюдението, беше канадски военен самолет, летящ от база в Онтарио за Кьолн, Германия. Пътническият полет беше самолет на KLM Royal Dutch Airlines, летящ от Бостън до Амстердам.

Стефан Уоткинс, изследовател в областта на авиацията и корабоплаването, разгледал данните от транспондерите от двата самолета и видял, че военният самолет е преминал на по-висока височина с 300 метра по времето, когато е наблюдаван НЛО, вероятно, за да избегне обекта или за да го отгледа от по-близо, написа Уоткинс в Туитър.

⚠️ 2021-07-31 01:55Z ⚠️



🇨🇦 RCAF CC-177 177705 #CFC4003 (49.059, -60.787) @ 28k ft, had just made a change in course and had climbed 1000ft when they reported seeing the UFO.



PH-AKD #KL618 #KLM618 (48.023, -59.422) 39,000ft made no change in course.https://t.co/Uy55wagM3L pic.twitter.com/Mn6mOGFMgz