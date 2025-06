Lockheed U-2: Шпионският самолет, който постави началото на митовете за Зона 51

К акво всъщност се случва в Зона 51? Това е въпрос, който хората по целия свят си задават трескаво вече десетилетия наред. Силно секретният характер на това правителствено съоръжение, разположено на по-малко от 160 километра северно от Лас Вегас, е в основата на цяла поредица от конспиративни теории.

Дали Зона 51 наистина крие останки от извънземен космически кораб — и дори тела на извънземни — за които се твърди, че са били открити след катастрофата в Розуел? Работят ли служители в базата по „обратно инженерство“ на извънземни технологии с цел да ги направят достъпни за човечеството? И как може да се обясни на пръв поглед подозрително високият брой сигнали за НЛО в района?

Всъщност, този брой изобщо не е толкова подозрителен, колкото изглежда. Причината е, че репутацията на Зона 51 като център на извънземна активност в популярната култура може да се проследи до разработването на самолета Lockheed U-2. От Sky HISTORY разкриват защо този шпионски самолет от ерата на Студената война е дори по-легендарен от множеството митове, които е породил.

Голяма част от това, което днес се разказва за Зона 51, напомня на култовия научнофантастичен сериал от 90-те години „Досиетата Х“. Един от главните актьори в него сега е водещ на предаването „Разсекретени тайни с Дейвид Духовни“ по Sky HISTORY — продукция, която разглежда как наскоро разсекретени документи хвърлят нова светлина върху мистериите от следвоенната епоха.

Трудно е да се сетим за по-устойчива мистерия от тази около Зона 51. Базата на Военновъздушните сили на САЩ (USAF) в Невада се охранява стриктно от служители по сигурността, които строго забраняват достъпа на цивилни. Удивително е, че в продължение на десетилетия съществуването ѝ дори не е било официално признато. Едва през 2013 г. правителството на САЩ публично потвърждава, че базата съществува. Дотогава слуховете и теориите вече са се разраснали до епични размери.

Малцина са хората, които имат достъп до това строго засекретено място. Но какво правят там онези, които са допуснати? И какво налага подобно равнище на секретност? Отговорите могат да се намерят в малкото информация, която американското правителство е разкрило за историята на Зона 51.

Голяма част от това, което знаем днес за Зона 51, идва от документи, разсекретени през 2013 г. От тях става ясно, че през 50-те години на ХХ век американското правителство е определило това място като тестова площадка за нов вид шпионски самолет.

По това време напрежението между САЩ и Съветския съюз ескалира. Американската администрация е силно загрижена дали съветските военни ресурси не представляват заплаха за Запада. Но тогавашният съветски лидер Никита Хрушчов категорично отказва да допусне американски инспекции в своите военни обекти. Така че, ако САЩ искат информация — тя трябва да бъде добита чрез шпионаж.

Lockheed U-2 on the flight line with some A-1 Skyraiders at Bien Hoa, 1965 pic.twitter.com/WTnY2y8Umu