Огромен пожар изпепели сграда в швейцарските Алпи, издирват петима души

П етима души са в неизвестност, след като огромен пожар избухна в жилищен блок, помещаващ ресторант и апартаменти в швейцарски алпийски град.

Осем други са ранени при стихията, която избухна в Тусис, част от източния кантон Граубюнден, който целогодишно привлича посетители заради алпийските си пейзажи, пише английското издание Independent.

Пожарът е избухнал малко след полунощ, като спешните служби са били алармирани около 00:00 ч. местно време в петък, според местната полиция. Мащабът на пожара е наложил почти 100 пожарникари от различни местни служби да се отправят към мястото на инцидента.

Четиринадесет души са успели да излязат от горящата сграда, съобщи местната полиция. Двама от успелите да избягат са претърпели тежки наранявания, други двама са средно ранени, а четирима са с леки телесни повреди. Ранените са транспортирани в болници в Кур, Тусис, Иланц и Цюрих.

Пожарникарите са се сблъскали с трудни условия вътре в сградата, след като стълбището се е срутило, а полицията заяви, че сградата е била „напълно унищожена“ от пламъците.

Срутването на стълбището е затруднило достъпа до части от имота. Поради тази причина покривът на блока е трябвало да бъде отворен с помощта на кран, за да се потушат пламъците отгоре.

Специализирани екипи разчистват силно повредената конструкция, докато търсенето на изчезналите продължава. Властите не са съобщили дали смятат, че изчезналите са били вътре в сградата, когато е избухнал пожарът.

Въпреки че първоначалните констатации показват, че пожарът е започнал от втория етаж, следователите все още не са установили причината за него. Полицията и прокуратурата са започнали разследване на обстоятелствата около инцидента.

При отделен случай късно в четвъртък сутринта е избухнал пожар в кухнята на апартамент в сграда в северния град Шафхаузен.

„Единадесет души бяха ранени, девет от които бяха транспортирани в болница“, съобщиха от местната полиция. Те добавиха, че сред ранените има и полицейски служител.