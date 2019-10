Огненият ад в Калифорния застраши и жилища на звезди

О громният пожар, който доведе до извънредно положение в Калифорния, сега достигна къщи на известни личности и политици в района на Лос Анджелис, принуждавайки баскетболната звезда Леброн Джеймс, актьора Арнолд Шварценегер и хиляди други хора да се евакуират, предаде БТА.

"Евакуирахме се безопасно в 3:30 ч. тази сутрин. Ако сте в зоната за евакуация, не се колебайте. Тръгвайте. В момента съм благодарен на най-добрите пожарникари в света, истинските екшън герои, които срещат опасността, за да защитят своите приятели от Калифорния", написа Шварценегер в Туитър.

Пожарът е най-опустошителният в Калифорния за тази година. Той започна в средата на миналата седмица и се разпространи много бързо заради мощните пориви на вятъра, които достигнаха до 145 км/ч.

Стихията принуди американците да анулират и снощната премиера на филма "Терминатор: Мрачна съдба".

В зоната за евакуация попадат и домовете на шефа на „Дисни“ Боб Иджър и на рапъра и продуцент Доктор Дре.

До момента пламъците в Лос Анджелис са унищожили осем къщи, а други шест са понесли щети, съобщи противопожарната служба.

Около 2,2 милиона души в северната част на Калифорния са без електричество, след като то беше спряно през уикенда, за да се намали рискът от избухването на нови пожари. Възможни са и нови спирания на електроподаването в следващите дни, защото се очакват още бурни ветрове.

Избухналият през уикенда пожар в лозарските райони на Северна Калифорния пък продължи да се разраства и вече обхваща площ от 300 кв. км. Унищожени са 123 сгради, в това число 57 частни жилища, а още 90 000 са застрашени.

Въпреки че вчера около 30 000 души са допуснати обратно по домовете си, евакуационните нареждания заради пожара продължават да са в сила за около 156 000 души, главно от град Санта Роза.

