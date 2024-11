Израел с нова серия удари по ливанската столица Бейрут

И зраелската армия извърши най-малко пет въздушни удара срещу контролираните от „Хизбула“ южни квартали на ливанската столица Бейрут, предаде Ройтерс.

По-рано израелските военни издадоха предупреждения в социалните мрежи за 12 места в южните квартали, като заявиха, че предстои да предприемат действия срещу тях. Жителите бяха предупредени, че се намират в близост до обекти на групировката „Хизбула“. След предупрежденията последваха редица взривове, посочва Ройтерс.

Няма съобщения за жертви при ударите.

Голяма част от жителите на южните квартали на Бейрут се евакуираха, откакто Израел започна да бомбардира района през септември.

Israel strikes a commercial building in the southern suburb of Beirut, Lebanon on November 12 pic.twitter.com/C62nGGNLuu