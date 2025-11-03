Израел уби командир на "Хизбула" в Южен Ливан

И зраелската армия извърши днес нови въздушни удари в Южен Ливан, при които беше убит командир от “Хизбула“и още един човек, съобщиха ливански източници от силите за сигурност пред ДПА.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи за един убит и седем ранени цивилни при израелски удар с дрон по източния път Дуейр в квартал Набатие.

Ливанската Национална новинарска агенция (ННА) съобщи, че атаката е извършена около обяд. Три управляеми ракети са поразили кола на кръстовището Шаркия-Дуейр, при което е бил убит Мохамед Али Хадид, идентифициран от източници от силите за сигурност като командир от проиранската “Хизбула”.

Експлозията е подпалила близките превозни средства и е причинила значителни щети на търговски комплекс, в който се помещават ресторанти, магазини и апартаменти.

Малко след това е бил атакуван с дрон мотоциклет в граничния град Айта аш Шааб. При удара е убит мъж, съобщиха ливански източници от силите за сигурност. Израелската армия заяви, че проверява информацията.

Източници от силите за сигурност на Ливан съобщиха за засилена израелска военна активност по границата през последните 24 часа, включително разполагане на танкове и бронирани машини по-близо до ливанската територия.

Прекратяването на огъня между Израел и “Хизбула” е в сила от края на ноември миналата година, но Израел продължава да нанася удари, обвинявайки шиитската групировка, че възстановява военните си способности.

През август ливанското правителство прие договорен с посредничеството на САЩ план за разоръжаване на “Хизбула” до края на 2025 г., въпреки че милицията отхвърли този срок.

Напрежението остава високо, като Вашингтон и Тел Авив предупреждават за по-нататъшна ескалация, ако “Хизбула” не се разоръжи.