Жертви и тежки щети: Израел нанася удари по цели на "Хизбула"

И зраелските сили нанесоха тази сутрин въздушни удари срещу контролирани от "Хизбула" райони в Бейрут, поразявайки за трети пореден ден южните части на ливанската столица, предаде Ройтерс.

Кълба от дим се издигат над Бейрут след продължаващите удари, а нападения бяха извършени и в южния град Бинт Джбейл, където през нощта въздушните атаки и артилерийският обстрел нанесоха тежки щети на сгради и жилищни комплекси, съобщи ливанската агенция ННА.

Петима души бяха убити при въздушни нападения в град Базурие и в село до Бин Джбейл, добави ННА.

В края на септември Израел започна голяма сухопътна и въздушна офанзива срещу подкрепеното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула" след почти една година на трансграничен обстрел между Израел и "Хизбула". Паралелно с това Израел воюва с "Хамас" в ивицата Газа.

Ливанските власти все още не са потвърдили броя на жертвите от днешните удари срещу южните предградия на Бейрут, които до голяма степен са евакуирани. Според ливанското министерство на здравеопазването от 7 октомври при израелски нападения са убити най-малко 3365 души и са ранени 14 344 души.

Али Хасан Халил, политически съюзник на председателя на ливанския парламент Набих Бери, каза вчера, че ливански представители са участвали в преговори с пратеника на САЩ Еймъс Хохстийн и са постигнали предварителна договореност за рамка за спиране на огъня.

❗️🇮🇱⚔️🇱🇧 - Israel launched an attack on a Hezbollah position near Beirut’s airport.



In an attempt to avoid Israeli strikes, Hezbollah has positioned its storage facilities and command centers near critical civilian areas, such as airports, thereby putting civilians at risk. pic.twitter.com/YYmh7tTbl9