Google инвестира 5 млрд. паунда в AI бъдещето на Великобритания

Ч етвъртата по големина компания в света, Alphabet, собственикът на Google, обяви инвестиция от 5 млрд. паунда (6,8 млрд. долара) в сферата на изкуствения интелект (AI) във Великобритания.

Средствата ще бъдат насочени към инфраструктура и научни изследвания през следващите две години, първата от няколко огромни американски инвестиции, които ще бъдат представени преди държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Президентът и главен инвестиционен директор на Google Рут Порат заяви в ексклузивно интервю за BBC , че във Великобритания има "огромни възможности" заради "пионерската работа в областта на авангардните науки".

Компанията ще открие официално нов център за данни на стойност 1 млрд. долара (735 млн. паунда) в Уолтъм Крос, Хъртфордшър, заедно с финансовия министър Рейчъл Рийвс във вторник.

Инвестицията ще разшири този обект и ще включва финансиране за базираната в Лондон DeepMind, ръководена от британския носител на Нобелова награда сър Демис Хасабис, която използва AI за революционизиране на научните изследвания.

Порат заяви, че вече съществува "специално технологично партньорство между САЩ и Обединеното кралство. Има рискове, върху които трябва да работим заедно, за да ги ограничим, но има и огромен потенциал за икономически растеж, за социални услуги и за напредък в науката".

Тя посочи правителствения AI Opportunities Action Plan като фактор, подпомогнал инвестицията, но добави, че "все още има работа, за да бъде реализиран напълно", като подчерта, че успехът на AI бума "не е предрешен".

Американската администрация оказа натиск върху Обединеното кралство тази година да смекчи данъка върху дигиталните услуги, засягащ компании като Google, но не се очаква това да бъде част от обявените инвестиции тази седмица.

През следващите 24 часа се очакват още многомилиардни американски вложения във Великобритания.

Според анализатори британският паунд се е засилил, отчасти заради очакванията за промени в лихвените проценти и заради потока на американски инвестиции.

В понеделник Alphabet стана четвъртата компания в света с пазарна капитализация над 3 трилиона долара, присъединявайки се към технологичните гиганти Nvidia, Microsoft и Apple.

Цената на акциите на Google скочи през последния месец, след като американските съдилища решиха да не разпускат компанията.

Главният изпълнителен директор Сундар Пичай успя да превърне Google в бизнес с приоритет AI, като според Порат именно "това представяне доведе до този резултат".

До това лято Google бе възприеман като изоставащ от стартъпи като OpenAI, въпреки че именно той положи основите на голяма част от ключовите изследвания в областта на големите езикови модели.

По света има опасения за енергийната консумация и екологичните последици от центровете за данни.

Порат заяви, че новият център ще бъде охлаждан с въздух, а не с вода, а отделяната топлина ще се улавя и използва за отопление на училища и домове.

Google е подписал и споразумение за доставка на "95% въглеродно неутрална енергия" за своите инвестиции във Великобритания.

В САЩ администрацията на Тръмп намекна, че енергийните нужди на AI центровете изискват връщане към въглеродни източници.

Порат заяви, че Google остава ангажиран с развитието на възобновяема енергия, но "очевидно вятърът не духа и слънцето не грее всеки час от денонощието".

Енергийната ефективност е интегрирана "във всички аспекти на AI" - микрочипове, модели и центрове за данни, но е важно да се "модернизира енергийната мрежа", за да се балансират периодите на излишък, допълни тя.

По повод опасенията от криза на пазара на труда за висшисти, породена от AI, Порат заяви, че компанията "отделя много време" на проблема с работните места.

"Наивно би било да се смята, че няма негативна страна. Ако компаниите използват AI само за ефективност, няма да видим положителен ефект върху британската или която и да е друга икономика."

Но, по думите ѝ, се създават цели нови индустрии, отварящи нови възможности, включително в сфери като медицинските сестри и радиологията: "AI си сътрудничи с хората, а не ги замества."

"Всеки от нас трябва да започне да използва AI, за да разбере как може да му помага в работата, вместо да се страхува и да наблюдава отстрани", каза тя.