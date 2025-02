Обвиниха бившия президент на Бразилия в предполагаем заговор за преврат

Б ившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро беше обвинен в заговор за оставане на поста въпреки загубата на изборите през 2022 г., съобщи офиса на главния прокурор на страната, предаде Ройтерс.

Арестуваха бивш министър на отбраната на Бразилия за готвен преврат

Главният прокурор Пауло Гонет повдигна обвинения срещу бившия крайнодесен лидер, заедно с няколко негови бивши министри, пред Върховния съд на Бразилия, след като федералната полиция повдигна обвинения за заговор през ноември миналата година.

Former Brazilian President Jair Bolsonaro has been formally charged with attempting to stage a coup and allegedly discussing plans to poison his successor, Luiz Inácio Lula da Silva. https://t.co/Htaddsf7z1