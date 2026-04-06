Жена изчезна пред очите на съпруга си, след като падна с ключовете на лодката в океана

А мериканска гражданка е в неизвестност, след като според съобщенията е паднала зад борда и е била отнесена от силни течения по време на разходка с лодка със съпруга си на Бахамите, съобщава The Post.

Двойката, и двамата американски граждани, са предприели пътуване от около 4 километра (2,5 мили) от Хоуп Таун до Елбоу Кей с малка 2,5-метрова гумена лодка с твърдо дъно. Инцидентът е станал около 19:30 ч. в събота, според Кралската полиция на Бахамите.

Фатална последователност от събития

По време на плаването жената внезапно паднала във водата. Критичният детайл в случая е, че тя е държала ключовете на лодката в себе си, което е довело до незабавното изключване на двигателя. Силните течения в района веднага започнали да отнасят жената към открит океан.

Съпругът разказва пред властите, че е изгубил съпругата си от поглед заради бурното вълнение. Той е бил принуден да гребе с малката лодка обратно до брега, пристигайки в корабостроителницата на Марш Харбър едва около 4 часа сутринта в неделя. Там той информирал случаен свидетел за преживения кошмар, който от своя страна подал сигнал в полицията.

Мащабна издирвателна акция

Полицията на остров Абако, Кралските сили за отбрана на Бахамите и пожарната служба на Хоуп Таун започнаха масирана операция по издирването на изчезналата жена.

Инцидентът се случва в момент, в който Бахамите са под предупреждение за пътуване от Ниво 2, издадено от Държавния департамент на САЩ. Властите призовават американците да проявяват „повишено внимание“ поради опасения, свързани с престъпността и безопасността на плажовете и плаването с лодки.

„Корабоплаването не е добре регулирано. Има регистрирани наранявания и смъртни случаи“, предупреждават официалните власти.

Разследването на изчезването продължава, а полицията призовава всеки, който има информация по случая, да се свърже с органите на реда.