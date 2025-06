Обраха дома на Брад Пит в Лос Анджелис

Д омът на актьора Брад Пит в Лос Анджелис е станал обект на кражба с взлом, извършена от трима крадци, съобщава полицията, цитирана от ВВС.

Тримата заподозрени са проникнали в имота в квартал Лос Фелиз късно в сряда вечер, използвайки преден прозорец, и са „претърсили мястото“, потвърждават от полицейското управление на Лос Анджелис (LAPD).

Brad Pitt’s LA mansion burglarized, thefts ransacked home after breaking in through window: report https://t.co/EE0koVXzde pic.twitter.com/N0WwZH4yKq