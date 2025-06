„Не съм имал гей преживяване": Брад Пит говори откровено за своята сексуалност

Б рад Пит откровено разсъждава за своята сексуалност и пропуснатата възможност за „гей преживяване“ в ново интервю, на фона на романтичната му връзка с Инес де Рамон.

„Знаеш ли, никога не съм имал гей преживяване“, сподели звездата от „Боен клуб“ в епизод на подкаста Armchair Expert with Dax Shepard, излъчен в понеделник.

„Малко съм изпуснал този прозорец, но ако бях имал такова преживяване, със сигурност нямаше да си ти“, пошегува се Пит, обръщайки се към водещия Дакс Шепърд.

61-годишният актьор намигна, че Шепърд – бившият актьор от сериала „Родителство“ – би попаднал едва на „14-о или 15-о място“ в неговия въображаем списък.

„Не искам да се хваля, но ще трябва да ми се довериш“, отговори с усмивка 50-годишният Шепърд. „Препоръчвам ти да започнеш с някои предястия.“

В друга част от разговора Пит разказа за първото си посещение на среща на Анонимни алкохолици след трудната си раздяла с бившата съпруга Анджелина Джоли. Звездата от „Кешбол“ сподели, че се е чувствал „почти на колене“ и е осъзнал, че трябва да се „разчупи в някои области“.

„Опитвах всичко възможно, по всякакъв начин – всичко, което някой ми предлагаше... Беше труден период. Имах нужда от рестарт“, призна той.

Пит не уточни кога точно е посетил срещата на Анонимни алкохолици, но в интервю за New York Times е казвал, че това се е случило малко след раздялата му с Джоли през 2016 г. Връщайки се към тези моменти, актьорът от „Бандата на Оушън“ разкри: „Това ти дава позволение да си кажеш: ‘Добре, ще се хвърля в неизвестното и ще видя какво ще стане.’ И в крайна сметка наистина ми хареса.“

Brad Pitt reflects on never having a ‘gay experience’: ‘I missed that window’ https://t.co/SlHyRQy8iI pic.twitter.com/05MeLuhPOF