NYT: Киев готви отстъпление от Бахмут

У краинските власти са започнали да подготвят обществеността за отстъпление от Бахмут, пише The New York Times.



Вестникът посочва, че на 2 февруари президентът на Украйна Володимир Зеленски е заявил, че никога няма да има отстъпление от града, но три седмици по-късно той вече е допуснал подобно развитие на събитията, за да се спестят сили. Както посочва изданието, той и украинските военни признават, че техните сили вътре в града са обкръжени от три страни. В най-лошия случай те могат да бъдат отсечени и унищожени, но според New York Times украинското командване ще се опита тайно да ги изтегли на нови отбранителни линии по река Бахмутка.

Киев: Русия дава по 500 убити и ранени на ден в боевете за Бахмут



Изданието цитира мнението на западни военни експерти, които смятат, че Украйна има вероятност да се оттегли от Бахмут. Австралийският военен анализатор Мик Райън посочва, че "Русия ограничава, макар и все още не напълно, способността на украинските сили да защитават града“, като напредва на север от него. Американският експерт Роб Лий смята, че "отбраната на Бахмут изразходва ресурсите, необходими за настъплението".



New York Times отбелязва, че украинската офанзива вероятно ще бъде планирана за пролетта и, според тези анализатори и неназовани украински официални лица, ще има за цел да прекъсне "сухопътния мост" към Крим.