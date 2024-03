Обискираха къщите на рапъра Пъф Деди (ВИДЕО)

М едиите съобщиха, че федерални агенти са нахлули в домовете на Шон "Диди" Комбс (Пъф Деди), който е хип-хоп магнат в САЩ и е в центъра на съдебни дела за трафик на хора и сексуално насилие.

Въоръжени агенти от Министерството на вътрешната сигурност влязоха в луксозни имоти на Източното и Западното крайбрежие на САЩ, като на видеозаписи се вижда как хеликоптери кръжат над тях.

"По-рано днес отдел "Разследване на националната сигурност" (HSI) в Ню Йорк извърши правоприлагащи действия като част от продължаващо разследване, с помощта на HSI в Лос Анджелис, HSI в Маями и нашите партньори от местните правоприлагащи органи", се казва в изявление, разпространено от американските медии.

Агенцията не потвърди целта на обиските, но множество медии в района на Лос Анджелис определиха луксозната резиденция в Холмби Хилс като свързана с Комбс - изпълнител и продуцент, известен също като Пъф Деди.

Изданието за развлечения TMZ съобщи, че разполага с кадри от обиска на луксозен имот на брега на морето в Маями, свързан с Комбс.

Нямаше незабавно официално потвърждение за това какво е предизвикало обиските.

Въпреки това те идват в момент, когато правният натиск върху рапъра се увеличава - срещу него са заведени поне четири съдебни дела, като обвиненията датират от десетилетия.

През декември една жена обвини Комбс в сексуално насилие, твърдейки, че той и други хора са я изнасилили групово, когато е била на 17 години.

