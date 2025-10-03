България

Премиерът Желязков: Два самолета F-16 Block 70 са в Португалия и трябва да пристигнат всеки момент

До края на 2025 г. в изпълнение на договора от 2019 г. страната ни следва да получи общо осем такива самолета

3 октомври 2025, 11:50
Премиерът Желязков: Два самолета F-16 Block 70 са в Португалия и трябва да пристигнат всеки момент
Източник: БТА

Д ва самолета F-16 Block 70 са в Португалия и трябва да пристигнат всеки момент, съобщи министър-председателят Росен Желязков на днешния блицконтрол.

Ангажиментът на "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) до края на годината да бъдат доставени и останалите четири самолета. Предварително е предвидено бойните дежурства на самолетите F-16 да започнат от средата на 2026 г., отбеляза Желязков. Имаме шест обучени пилоти, а 15 са в процес на подготовка, каза още премиерът.

България получи първите два изтребителя F-16 Block 70 през април и юни. До края на 2025 г. в изпълнение на договора от 2019 г. страната ни следва да получи общо осем такива самолета. Военновъздушните ни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

България ще получи осем изтребителя F-16 Block 70, ето кога

Министерството на отбраната не е в състояние да предостави конкретни дати или периоди, в които останалите шест самолета F-16 Block 70 ще кацнат в България, защото планирането на полетите от САЩ е сложен и продължителен процес, заяви Атанас Запрянов в началото на август.

На двуместен самолет F-16D Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари, а представител на "Локхийд Мартин" ще пристигне до края на септември за отстраняване на неизправността, съобщи в края на миналия месец Атанас Запрянов.

Министър Запрянов за F-16: До няколко месеца България ще има два нови изтребителя

България получи първия си изтребител F-16 в САЩ

Вижте в нашата галерия: Първият български изтребител F-16 Block 70 кацна в Граф Игнатиево

Първият български изтребител F-16 Block 70 кацна в Граф Игнатиево
6 снимки
ф
ф
ф
ф
Източник: БТА, Николай Трифонов    
F16 Block 70 Доставки на F16 Български ВВС Обучение на пилоти Локхийд Мартин
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 21 часа
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 17 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 20 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 15 часа

