Селена Гомес стана милиардер

С елена Гомес вече може да добави и това, че е милиардер към дългия си списък от постижения.

32-годишната актриса, певица, инвеститор и предприемач постигна финансовия си крайъгълен камък, което я направи един от най-младите милиардери в Съединените щати, според Bloomberg, който оценява нейното нетно състояние на 1,3 милиарда долара.

Част от богатството на звездата от „Само убийства в сградата“ идва от музиката, партньорства с марки и актьорство, но „огромната част“ от богатството ѝ е свързана с Rare Beauty, нейната линия от гримове, която е много успешна сред инфлуенсърите и тийнейджърите, разкри изданието.

Богатството на Гомес се основава на „приблизителната стойност“ на Bloomberg за нейния дял в марката за красота, плюс интереса ѝ към платформата за психично здраве Wondermind и различни други приходи от нейната музика, актьорско майсторство, имоти и пари, които прави от партньорства, за които публикува в социалните медии, което включва нейните 424 милиона последователи в Instagram.

Популярността ѝ в Instagram я прави третата най-следвана личност след футболните икони Кристиано Роналдо (638 милиона) и Лионел Меси (504 милиона), което ѝ помогна да спечели огромни приходи от Puma, на стойност 30 милиона долара.

Но нейните последователи също помогнаха на линията ѝ Rare Beauty, поставяйки я в категорията, водена от знаменитости на марки грим, доминирани от Риана и семейство Кардашиан.

